Controles: detectaron conductores con hasta 1,60 gramos de alcohol y retuvieron 14 vehículos

Los controles municipales del último fin de semana dejaron 16 infracciones, de las cuales 10 fueron por alcoholemia positiva. También se registraron casos de conductores que se dieron a la fuga y se negaron a realizar el test.

martes 10 de noviembre de 2026

Los operativos de tránsito realizados durante el último fin de semana en la ciudad dejaron un saldo de 16 actas de infracción y 14 vehículos retenidos. Entre los datos más relevantes, se detectaron 10 conductores con alcoholemia positiva y un registro máximo de 1,60 gramos de alcohol por litro de sangre.

Los controles estuvieron a cargo de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte de la Municipalidad, que realizó procedimientos de documentación y pruebas de alcoholemia en distintos puntos de la ciudad.

Además de las alcoholemias positivas, los inspectores labraron tres actas por falta de documentación, una por darse a la fuga, otra porque el acompañante de una motocicleta circulaba sin casco y una última por negarse a realizar el test de alcoholemia y presentar la documentación correspondiente.

En cuanto a los vehículos retenidos, el balance incluyó 11 automóviles y tres motocicletas, que fueron retirados de circulación durante los procedimientos.

Desde el Municipio señalaron que estos operativos forman parte de las acciones de prevención y seguridad vial que se desarrollan en Bariloche, con el objetivo de reducir conductas de riesgo y promover el cumplimiento de las normas de tránsito.

Las autoridades recuerdan que conducir bajo los efectos del alcohol representa un peligro no solo para quien está al volante, sino también para acompañantes, peatones y el resto de los usuarios de la vía pública.