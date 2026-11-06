Instalaron un domo para reforzar la seguridad en la zona de la Universidad Nacional del Comahue

El domo de 360 grados se colocó sobre calle Quintral, junto al predio del Jardín Botánico. La instalación fue fruto del trabajo conjunto entre el Municipio y el Centro Regional Universitario Bariloche.

viernes 06 de noviembre de 2026

Alejandro Oses, jefe de Operaciones del Centro de Monitoreo Municipal, explicó que la instalación en Quintral forma parte del plan de ampliación de la red que impulsa la gestión del intendente Walter Cortés. Entre los próximos puntos de instalación, mencionó el sector de Circunvalación en el barrio Las Victorias y distintos puntos de la zona de los kilómetros, entre ellos el kilómetro 5 de la avenida de los Pioneros. Según indicó, el equipo trabaja para alcanzar alrededor de 200 cámaras.

Oses también destacó la tarea de los visualizadores y supervisores del Centro de Monitoreo, que cubren turnos rotativos las 24 horas, todos los días del año. Desde allí atienden requerimientos de la Fiscalía, colaboran con el 911 y la Policía, y acompañan el despliegue de los preventores municipales en la vía pública mediante el seguimiento por cámaras.

Vale destacar que Marcelo Alonso, decano del CRUB, acompañó la instalación y agradeció el trabajo conjunto con el Municipio. Hizo hincapié en que el predio del Jardín Botánico es muy utilizado por estudiantes, jóvenes y vecinos de Bariloche y señaló la importancia de mejorar las condiciones de seguridad en los espacios que rodean al centro universitario.

Con la instalación del domo en calle Quintral, la gestión del intendente Walter Cortés amplía la cobertura del Centro de Monitoreo en un sector de circulación y encuentro para estudiantes y vecinos. El trabajo conjunto entre el Municipio y la Universidad Nacional del Comahue permite sumar este punto de vigilancia a la red municipal y reforzar la prevención en el entorno universitario.