Tradición y naturaleza cordillerana: sábado de paseos populares en Bariloche

Este sábado 7 de noviembre la ciudad de Bariloche será escenario de atractivos paseos a pie organizados por Parques Nacionales, agrupaciones tradicionalistas y la Municipalidad. Atención conductores a los caminantes y los cortes de calles.

viernes 06 de noviembre de 2026

Con la propuesta “Entre plumas y rocas”, vecinos y turistas podrán explorar la avifauna local y los orígenes del paisaje en un recorrido gratuito desde el Puerto San Carlos hasta el Museo Paleontológico.

La costanera del lago Nahuel Huapi se convertirá este sábado en el escenario de una enriquecedora experiencia de educación ambiental al aire libre. La Mesa Interinstitucional de Trabajo de la Red de Senderos Urbanos de Bariloche convoca a la comunidad a sumarse a la caminata guiada “Entre plumas y rocas: un recorrido entre el presente y el pasado”.

La cita está programada para mañana sábado 7 de noviembre, en el horario de 10:00 a 12:00 horas. El punto de encuentro inicial será el pie del icónico cartel con las letras de la ciudad, ubicado en el Puerto San Carlos, desde donde se emprenderá el trayecto a pie que culminará en las instalaciones del Museo Paleontológico.

Durante el itinerario, los participantes tendrán la oportunidad de observar y reconocer las distintas especies de aves que habitan la zona costera y urbana en la actualidad. Asimismo, se abordará la historia de aquellas especies extintas a lo largo del tiempo, facilitando la comprensión de la evolución y los cambios en la biodiversidad patagónica.

La propuesta no solo se enfoca en el aspecto ornitológico, sino que ofrece una mirada integral sobre la formación geológica del entorno. A través de explicaciones accesibles, los especialistas compartirán conceptos fundamentales para entender la formación de las rocas y los procesos geológicos que moldearon el paisaje actual.

El recorrido contará con el acompañamiento directo de profesionales e investigadores del Departamento de Zoología del Centro Regional Universitario Bariloche (CRUB) de la Universidad Nacional del Comahue, junto al equipo técnico del Museo Paleontológico, garantizando un espacio de intercambio fluido con el público.

Se trata de una iniciativa abierta a personas de todas las edades, totalmente libre y gratuita. Para participar no se requiere inscripción previa, lo que favorece la asistencia espontánea de familias, vecinos y visitantes interesados en el patrimonio natural.

Desde la organización recomiendan asistir con calzado cómodo para caminar, abrigo, gorra, protector solar y agua para la hidratación personal. Adicionalmente, sugieren llevar binoculares para optimizar la observación de las aves y una bebida caliente para compartir al finalizar la jornada.

Tradicional Paseo Criollo



En el marco de las celebraciones por el Día de la Tradición, las agrupaciones gauchas y tradicionalistas desfilarán por calle Mitre desde el Velódromo Municipal hasta la Costanera. A los vecinos y automovilistas: circular con extrema precaución y paciencia ante los cortes previstos entre las 10:00 y las 13:00 horas.

Se invita a toda la comunidad a sumarse y disfrutar de una de las festividades más representativas de nuestra identidad cultural: el Tradicional Paseo Criollo. La actividad, organizada para conmemorar el Día de la Tradición, reunirá a numerosas agrupaciones gauchas, jinetes y familias que recorrerán las arterias céntricas luciendo las prendas, carruajes y estandartes típicos de nuestra tierra.

Para llevar adelante la logística y garantizar la seguridad de los participantes y del público presente, las agrupaciones comenzarán a concentrarse desde las 10:00 horas en las instalaciones del Velódromo Municipal. En dicho predio se realizarán los preparativos organizativos y el ordenamiento de las delegaciones montadas antes de iniciar el recorrido oficial.

El inicio formal de la marcha está estipulado para las 11:00 horas desde el Velódromo Municipal. Desde ese punto, la columna de danzas, jinetes y agrupaciones iniciará el descenso por el paredón que conecta con la calle Mitre, dando comienzo al trayecto principal por el corazón de la ciudad.

El desfile continuará a lo largo de toda la arteria hasta alcanzar la intersección con Quaglia. En dicho tramo, vecinos y turistas podrán apostarse a los costados de la calle para presenciar el paso de los jinetes y celebrar juntos nuestras costumbres criollas.

Al llegar a la esquina de Quaglia, la delegación emprenderá el descenso en dirección a la Costanera. Una vez alcanzada, el recorrido empalmará en sentido hacia el Este de la ciudad, donde finalizara el trayecto planificado para la jornada.

Debido al despliegue del evento y al paso del desfile montado, el tránsito vehicular se verá interrumpido de manera total y preventiva entre las 10:00 y las 13:00 horas en los tramos afectados. Las áreas de Tránsito y Transporte municipal desplegarán inspectores y personal operativo para concretar los desvíos correspondientes y coordinar la circulación en las inmediaciones.

Se solicita a la comunidad en general, y a los conductores en particular, extremar las precauciones al desplazarse por la zona céntrica, tener paciencia ante las demoras temporales y respetar las indicaciones de los inspectores de tránsito desplegados en el operativo.