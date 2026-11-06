El Tren Patagónico anunció frecuencias especiales para las fiestas de fin de año

Tras los trabajos realizados para recuperar la infraestructura afectada por el temporal, el servicio Viedma–Bariloche volvió a circular con normalidad el pasado viernes 30 de octubre. En este contexto, el Tren Patagónico habilitará este viernes 6 de noviembre la venta de pasajes para los servicios especiales de Navidad y Año Nuevo.

viernes 06 de noviembre de 2026

La reanudación fue posible gracias al trabajo sostenido de los equipos técnicos y operativos de la empresa, que llevaron adelante las tareas necesarias para restablecer la prestación del servicio y garantizar nuevamente la conexión ferroviaria entre la costa atlántica y la cordillera rionegrina.

Con la recuperación de las operaciones, también volvió a funcionar el programa Vagón Educativo, que forma parte de las propuestas que acompañan el recorrido ferroviario y acercan experiencias educativas a estudiantes de distintos puntos de la provincia.

Verano

Con noviembre en marcha y la proximidad de la temporada estival, Tren Patagónico registra una importante demanda de pasajes. La mayoria de los tickets disponibles para noviembre ya fue comercializada, una tendencia que genera expectativas positivas de cara a los meses de diciembre, enero y febrero.

"La reanudacion de servicio nos permite avanzar con la venta de la temporada, tan esperada por los pasajeros de toda la provincia y por quienes quieren conocer nuestros trenes en todo el país", sotuvo el Gerente Comercial, Dario Dukart.

En este escenario, la empresa se prepara para acompañar el movimiento turístico y los traslados de residentes y visitantes durante las fiestas de fin de año y el verano, ofreciendo distintas alternativas de viaje: servicios Pullman, camarotes y transporte de vehículos en la bandeja automovilera.

Además de la posibilidad de trasladarse entre distintos puntos de Río Negro, el viaje ofrece una experiencia turística integral, con servicios y espacios a bordo como el coche comedor y el coche cine, que forman parte de la propuesta de Tren Patagónico.

Navidad y Año Nuevo

Como parte de la programación de fin de año, este viernes 6 de noviembre, a partir de las 10:00 horas, se habilitará la venta de pasajes para dos servicios especiales que conectarán Viedma y San Carlos de Bariloche.

"Para estas fiestas incorporamos dos servicios especiales para que más pasajeros puedan viajar y compartir Navidad y Año Nuevo con sus familias. Esperamos una muy buena respuesta del público", explicó Dukart.

Cronograma de fiestas

Primer servicio especial: Martes 22 de diciembre: salida desde Viedma hacia Bariloche. Domingo 27 de diciembre: regreso desde Bariloche hacia Viedma.

Segundo servicio especial: Martes 29 de diciembre: salida desde Viedma hacia Bariloche. Domingo 3 de enero: regreso desde Bariloche hacia Viedma.

Los pasajes podrán adquirirse a través de las estaciones o acceder a mas información en el sitio web oficial de la empresa.

De esta manera, Tren Patagónico continúa trabajando para fortalecer sus servicios, recuperar plenamente su actividad y acompañar la demanda de transporte y turismo durante una nueva temporada de verano en Río Negro.