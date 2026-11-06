Salió el escrutinio definitivo y preparan el acto de proclamación de convencionales

La Junta Electoral Municipal emitió este jueves el dictamen del recuento de votos y confirmó los resultados de la votación del domingo. La Lista Naranja tiene 8 convencionales, Fuerza Bariloche 3, LLA 2, y los restantes 2 son para Seamos Futuro y el FIT.

viernes 06 de noviembre de 2026

La Junta Electoral de Bariloche emitió este jueves el dictamen definitivo de las elecciones de convencionales del domingo 1° de noviembre y prepara el acto de proclamación de los 15 funcionarios que en dos meses redactarán la nueva Carta Orgánica Municipal de la ciudad.

De esta manera ya se cumplieron los plazos establecidos en la ley provincial 2431 y sólo resta el acto de proclamación de convencionales, que se hará entre el martes y miércoles de la próxima semana.

En principio iba a hacerse en el edificio municipal polivalente de El Frutillar, aunque hay objeciones por la cantidad de personas que convocará el acto en un salón de dimensiones insuficientes.

El dictamen confirmó los datos provisionales:

Votó el 51% del padrón (casi 60.000 votantes en 333 mesas).

La lista oficialista Estamos Haciendo Bariloche obtuvo un holgado triunfo al alcanzar el 34% de los sufragios (19.994 votos). Yanina Sánchez presidirá la Convención Constituyente y será acompañada 8 de las bancas por 7 convencionales de su lista.

Fuerza Bariloche (peronismo) obtuvo 3 bancas, mientras que La Libertad Avanza confirmó su pobre elección, salió tercera y tiene apenas 2 bancas.

Los restantes dos escaños quedaron para Seamos Futuro y el Frente de Izquierda de los Trabajadores, con una banca cada uno.

No alcanzaron el piso del 5% requerido para lograr representación Primero Río Negro, Movimiento Vecinal por Bariloche, Podemos Bariloche, Frente de Izquierda por el Socialismo, Bariloche Sumar Sur, Unión Cívica Radical (UCR), Nuestra Identidad Ciudadana, Participación Vecinal (PAVE).

15 convencionales

De este modo, la Convención quedó conformada de la siguiente manera:

Por estamos Haciendo Bariloche, Yanina Andrea Sánchez, Alberto Horacio Arabarco, Julia Fernández, Leandro Lescano, Elisa Mariela Guerra, Adrián Marcelo Grau, Hermenegildo Ortega, Norma Beatriz Zublin.

Por Fuerza Bariloche, Andrea Fabiana Galaverna, Paulino Javier Inalaf, Josefina González Elizondo.

Por La Libertad Avanza, Martín Govetto y Laura Daniela Pérez Lavayen.

Por Seamos Futuro, Lihue Bariggi Amara.

Por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Alhué Gavuzzo.