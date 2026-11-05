Circunvalación de Villa La Angostura: a 12 años de la concesión, sigue frenada por mapuches

La obra interminable se inició en 2017 con un plazo de 24 meses y sigue interrumpida por el asentamiento de la Comunidad Paisil Antriao en parte de la traza. La comunidad dice que dialoga con la Provincia y reclama 18 viviendas; el Gobierno neuquino no da precisiones. Etapas y presupuesto de la obra.

jueves 05 de noviembre de 2026

La Avenida de Circunvalación de Villa La Angostura, anunciada e iniciada en 2017, sigue sin terminarse. El proyecto tenía un plazo de ejecución de 24 meses, lo que ubicaba su finalización en torno a 2019, y una inversión estimada en 800 millones de pesos, unos 1,3 millones de dólares por kilómetro.

La traza fue diseñada con dos carriles, uno por sentido, y un cantero central. Su objetivo es sacar el tránsito pesado del centro de la localidad. El proyecto incluía reforestación y la eliminación de muros de hormigón.

El conflicto. Después de que Vialidad Nacional avanzara con las expropiaciones de las tierras afectadas, integrantes de la Comunidad Paisil Antriao se instalaron en el sector conocido como El Álamo y los trabajos se interrumpieron. Según fuentes de la comunidad, hoy viven allí unas 17 familias.

El acuerdo de 2023. El 23 de marzo de 2023, el gobierno de Omar Gutiérrez informó un acuerdo judicial con la comunidad, alcanzado en una audiencia de conciliación ante el juez Francisco Bonorino. La Provincia se comprometió a:

* Finalizar el relevamiento territorial y entregar la carpeta técnica;

presentar una propuesta para construir 18 soluciones habitacionales, con plazo de ejecución, y una alternativa transitoria mientras duraran los trabajos.



* Formular, con el relevamiento aprobado, una propuesta indemnizatoria por las posibles afectaciones.

La comunidad se comprometió a levantar el acampe, desarmar las construcciones y liberar la traza para reiniciar la obra. La constructora debía presentar un plan que garantizara el camino de acceso al cerro Belvedere. El acuerdo preveía unir los dos extremos de la cinta asfáltica, cortados en la zona de acceso a ese cerro.

El último convenio

En septiembre de 2026, el gobernador Rolando Figueroa y el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, firmaron un convenio marco por el cual Neuquén asumirá la gestión de más de 165 kilómetros de rutas nacionales. Para Villa La Angostura, el convenio incluye el compromiso de gestionar la conclusión de la Circunvalación, en la Ruta Nacional 40.

El mecanismo prevé convenios específicos entre Vialidad Nacional, la Provincia y la empresa contratista, que deberán definir la cesión del contrato, el financiamiento, las responsabilidades de cada parte y el alcance de los trabajos pendientes.

Fuentes de los ministerios de Infraestructura y de Economía de Neuquén consultadas por DiarioAndino no dieron precisiones sobre las negociaciones. Fuentes de la comunidad indicaron que mantienen un diálogo fluido con representantes del Gobierno provincial, sin detallar su contenido, y que las 18 viviendas comprometidas en 2023 siguen siendo una condición central para avanzar.

Presupuestos

En términos globales, considerando las múltiples redetermineciones de precios y reajustes desde su diseño, el valor total acumulado ejecutado y a ejecutar de la traza vial oscila entre los 60 y 75 millones de dólares.

Presupuesto original (2012): La obra de 6 kilómetros de extensión fue adjudicada a la UTE (Codi-Conevial / Vial Agro) por un total de $246,03 millones de pesos (equivalente a unos 50 a 60 millones de dólares al tipo de cambio de ese período).



Readecuaciones por inflación (2017-2023): Al comenzar su ejecución efectiva recién en 2017 y sufrir sucesivas paralizaciones por reclamos territoriales y rediseños, los costos acumulados se incrementaron en más de un 1.400% en pesos hacia 2021.

Tramo final / Finalización: Para completar el ~17% restante de la traza (asfaltado de los últimos kilómetros y terminación de puentes), el Gobierno Nacional asignó en el Presupuesto una partida específica de $3.609 millones de pesos destinada al tramo final.