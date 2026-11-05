Evacuaron la ESRN 2 de Bariloche por una amenaza de bomba

El aviso llegó a la escuela del barrio Melipal alrededor de las 8.30. No se encontró ningún dispositivo explosivo y, por el momento, los alumnos no regresaron al colegio.

jueves 05 de noviembre de 2026

La Escuela Secundaria Río Negro N.º 2, ubicada en el barrio Melipal de San Carlos de Bariloche, fue evacuada este jueves 5 de noviembre, alrededor de las 8.30, por una amenaza de bomba recibida por vía telefónica.

El aviso fue recibido en el propio establecimiento, que activó el protocolo de evacuación. Todos los estudiantes y docentes fueron desalojados del edificio.

La Policía de Río Negro realizó el operativo de emergencia y asistieron los Bomberos del Cuartel Melipal y Protección Civil municipal. Tras la revisión, no se encontró ningún dispositivo explosivo.

Hasta el momento, los alumnos no habían regresado al colegio.

No es la primera vez que la escuela recibe una amenaza de este tipo. En octubre de 2019 fue evacuada por un episodio similar, el quinto en menos de dos semanas en escuelas secundarias de la ciudad.