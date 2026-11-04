El Natatorio Municipal sigue tomando forma con nuevos trabajos en sus bases

La obra que impulsa la gestión del intendente Walter Cortés en Playa Centenario continúa con el hormigonado de las bases de la pileta olímpica. Para la jornada de este martes se destinan 32 metros cúbicos de hormigón H30, transportados en cuatro camiones mixer.

miércoles 04 de noviembre de 2026

Las bases del futuro Natatorio Municipal de Bariloche siguen tomando forma. Este martes se lleva adelante una nueva jornada de hormigonado en Playa Centenario, donde el trabajo está concentrado en la estructura que sostendrá la pileta olímpica.

Con cuatro camiones mixer y un total de 32 metros cúbicos de hormigón H30, las tareas dan continuidad a las intervenciones realizadas sobre las cabeceras y los laterales. Esta etapa permite avanzar sobre las bases, a partir de la preparación del terreno, el armado de hierros y la colocación de encofrados desarrollados previamente.

Aunque se trata de una parte de la construcción que luego quedará integrada a la estructura, la ejecución de las bases constituye un paso fundamental para continuar con las siguientes etapas del natatorio. Cada jornada de trabajo permite materializar el proyecto y consolidar su avance.

La gestión del intendente Walter Cortés impulsa esta obra para ampliar la infraestructura deportiva de Bariloche y sumar un espacio donde vecinos de distintas edades puedan aprender a nadar, entrenar y participar de actividades acuáticas.

El futuro complejo de Playa Centenario representa una apuesta al deporte y al encuentro de la comunidad. Con la continuidad del hormigonado de sus bases, el Municipio sigue avanzando en la construcción de una instalación que ampliará las posibilidades de acceso a la práctica de la natación en la ciudad.