AVC inauguró sus nuevas oficinas de atención al público en Onelli y Gallardo

AVC trasladó su sucursal de atención al público a una nueva ubicación, en la esquina de Onelli y Gallardo, en Bariloche. El cambio forma parte del proceso de crecimiento de la empresa y busca seguir fortaleciendo el vínculo con sus clientes y la comunidad.

martes 03 de noviembre de 2026

Angostura Video Cable comenzó a atender al público en sus nuevas oficinas, que reemplazan al tradicional local de calle Mitre.

El nuevo espacio permitirá continuar brindando atención personalizada a clientes y vecinos, con el objetivo de mejorar la experiencia de atención y acompañar el desarrollo de los servicios de la empresa.



Al respecto, Alejandro Pozas, presidente de la Cooperativa de Electricidad Bariloche, destacó: “Esta mudanza representa un paso más en el crecimiento de AVC. Queremos que nuestros clientes encuentren un espacio cómodo y accesible, donde puedan acercarse, realizar sus consultas y recibir una atención cercana y personalizada. Seguimos trabajando para estar cada vez más cerca de nuestros usuarios y acompañar sus necesidades”.

El presidente de la CEB en rueda de prensa



Pozas también expresó: “Desde la Cooperativa acompañamos el crecimiento de AVC como parte de nuestro compromiso con la comunidad de Bariloche y Dina Huapi. Este nuevo espacio refleja la voluntad de seguir mejorando los servicios y fortaleciendo la presencia de nuestras empresas en la ciudad, con una mirada puesta en los vecinos y en las necesidades de nuestros asociados”.

Inversiones en tecnología

El presidente de la CEB recordó que AVC “cubre desde Dina Huapi, en el río Limay, hasta los kilómetros al Oeste, todo el Microcentro y el Sur de Bariloche” y que, además, en todo ese territorio “está siempre acompañando los emprendimientos sociales y comunitarios”.

Asimismo, informó que la empresa está iniciando “una serie de inversiones en tecnología que permitirán fortalecer su infraestructura, optimizar sus servicios y consolidar su posicionamiento en un sector con una amplia oferta de prestadores”.

Horarios

El traslado no implica modificaciones en los horarios de atención. La nueva sucursal funcionará de lunes a viernes, de 8:30 a 14 horas.

Asimismo, AVC recuerda que sus canales digitales de atención continúan disponibles para que los usuarios puedan realizar consultas y gestiones de manera ágil.