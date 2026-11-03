En qué se parecen las islas Malvinas y el Parque Nacional Nahuel Huapi

Un relevamiento botánico halló 71 especies de flora presentes en ambos lugares. Con ellas se armarán canteros en la plaza del Museo Malvinas de Bariloche. El proyecto se presenta el viernes 6, a las 18.

martes 03 de noviembre de 2026

Un relevamiento de flora identificó 71 especies que crecen tanto en las islas Malvinas como en el Parque Nacional Nahuel Huapi. A partir de ese resultado, se creará un espacio de plantas nativas en la plaza del Museo Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, en Bariloche.

El proyecto fue presentado en una conferencia de prensa por Rubén Pablos, director provincial de Veteranos de Guerra; Carlos Bariggi, director del museo; Cecilia Núñez, especialista en flora de la Dirección Regional Patagonia Norte de Parques Nacionales; y Paula Gabriela Núñez, investigadora del IIDYPCA (UNRN-CONICET). Participan también la Universidad Nacional del Comahue y la Universidad Nacional de Río Negro.

Cecilia Núñez explicó que la comparación se hizo a partir de relevamientos y catálogos de flora. Se elegirán algunas de las 71 especies para armar canteros. Muchas son altoandinas o de estepa y difíciles de conseguir, por lo que se producirán con el Centro Botánico del Parque Nacional Nahuel Huapi y la tecnicatura en viveros de la UNRN. También habrá una representación virtual de esta flora, en una pantalla dentro del museo.

Según la especialista, la distancia no explica la coincidencia. Del Nahuel Huapi a las islas hay unos 1.550 kilómetros y a Buenos Aires, unos 1.600, pero la flora de las islas coincide con la del parque y no con la de Buenos Aires. “La distancia no sería un factor en este caso, sino la historia biogeográfica”, dijo.

Las islas son parte de la plataforma continental y su suelo tiene características similares a los de la estepa patagónica, aunque es más húmedo. La flora actual se parece a la de la estepa y a la altoandina. No hay árboles en el archipiélago por el viento, el frío y la poca profundidad del suelo. Entre las especies que comparten hay parientes de la nalca, de hojas mucho más pequeñas.

“Patagonia es Patagonia continental, las islas son Patagonia insular”, afirmó Núñez.

Paula Núñez señaló que la UNRN sumó al proyecto a estudiantes de la licenciatura en Turismo, que trabajarán en comunicación y en capacitación del sector turístico. Detrás hay, dijo, “un proceso de patrimonialización” que lleva a prestar atención a plantas pequeñas, significativas para la identidad local. A futuro se trabajará con la comunidad sobre los usos ancestrales de las plantas nativas, alimenticios y medicinales.

Pablos indicó que el museo buscaba incorporar la flora malvinense para reflejar la conexión de las islas con la Patagonia. Bariggi destacó que el proyecto une la biología y la antropología, y que las dos investigadoras son egresadas de la Escuela Industrial.

El proyecto se presentará formalmente el viernes 6 de noviembre, a las 18, en el museo, con entrada libre y gratuita. La fecha coincide con el Día de los Parques Nacionales y, según los expositores, con la primera vez que se izó la bandera en las islas.