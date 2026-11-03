El grupo Adecoagro le compró a Benetton los campos en la Patagonia

Los directores de la compañía que encabeza Mariano Bosch adquirieron las firmas Compañía de Tierras Sud y Ganadera Cóndor, bajo control del grupo italiano. Son 900 mil hectáreas en Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz y Río Negro.

martes 03 de noviembre de 2026

Los directores de la empresa Adecoagro le compraron las tierras al Grupo Benetton y pasarán a tomar el control de los 900 mil hectáreas que ese holding poseía en cuatro provincias.

Los ejecutivos socios de esa compañía, cuyo CEO es Mariano Bosch, anunciaron que adquirieron dos firmas que pertenecían a Benetton: Compañía de Tierras Sud Argentino (CTSA) y Ganadera Cóndor.

Las dos firmas son propietarias de terrenos en Buenos Aires, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Son, en total, más de 900 mil hectáreas que tiene como principal actividad la ganadería ovina en la Patagonia y desarrollos agrícolas en Balcarce, provincia de Buenos Aires.

La operación no es realizada por Adecoagro como compañía sino por los socios, explicaron fuentes con conocimiento de la adquisición.

Además de Bosch como CEO de Adecoagro, el otro nombre mencionado en la operación es Agustín Dranovsky, principal ejecutivo de Compañía de Tierras Sud y que seguirá al frente de esa firma.

No fue informado el monto de la operación de compra de las dos firmas ni cuál será el papel de los otros directores. Entre otros, forman parte del board el empresario uruguayo Juan Sartori, ex precandidato a presidente de su país, co propietario del club inglés Sunderland y vicepresidente del Mónaco francés; Kyril Louis-Dreyfus, heredero del Grupo Louis-Dreyfus.

Adecoagro experimentó un cambio de control en 2025 con el desembarco de Tether, la compañía detrás de USDT, la mayor criptomoneda estable del mundo.

A través de Tether Investments, la firma adquirió en abril de ese año aproximadamente el 70% del capital de Adecoagro, mediante una oferta de US$ 12,41 por acción que implicó un desembolso adicional de unos US$ 615 millones.

Posteriormente amplió su participación y, hacia fines de agosto de 2025, ya controlaba el 74,7% de las acciones. La operación marcó el ingreso de un gigante del negocio de las criptomonedas al control de una empresa agroindustrial con actividades en la Argentina, Brasil y Uruguay, dedicada a la producción de granos, arroz, lácteos, azúcar, etanol y energía renovable.

Bajo esta nueva estructura accionaria, Adecoagro avanzó en diciembre de 2025 con la adquisición de Profértil, la mayor productora de urea granulada de Sudamérica, que hasta entonces pertenecía en partes iguales a YPF y a la canadiense Nutrien. La operación se realizó en dos etapas: primero, Adecoagro y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) compraron por unos US$ 600 millones el 50% que estaba en manos de Nutrien.

Posteriormente, YPF aceptó desprenderse de su participación por US$ 635 millones, según informó la petrolera. De esta manera, Profertil quedó bajo el control de Adecoagro, con el 90% del capital, mientras que ACA conservó el 10% restante. La inversión total acordada rondó los US$ 1.235 millones.

La historia de Benetton en la Argentina

La historia del grupo Benetton comenzó en la década del 60 en Treviso, una pequeña ciudad de la región italiana del Véneto. Allí, los hermanos Luciano, Gilberto, Giuliana y Carlo decidieron asociarse para dedicarse a la fabricación de sweaters.

En 2021, tras la muerte de Carlo y Gilberto, los dos hermanos sobrevivientes, Luciano y Giuliana, resolvieron transferir la conducción de la compañía a las nuevas generaciones de la familia. El grupo, que factura unos US$ 10.000 millones anuales, pasó así de estar dirigido por sus cuatro fundadores a quedar bajo el control de 14 primos, descendientes de los hermanos Benetton.

La llegada de la familia a la Argentina se remonta a 1983, cuando Carlo compró una estancia de 16.000 hectáreas en Balcarce. La bautizó Santa Marta, en referencia a sus creencias religiosas, y levantó allí una capilla. Con el tiempo, el grupo se convirtió en uno de los principales actores de la producción de papa y en el mayor proveedor de la empresa canadiense McCain.

La expansión continuó en 1991, con la adquisición de más de 900.000 hectáreas en la Patagonia que pertenecían a las familias Paz, Menéndez y Ochoa. Esa operación posicionó a los Benetton como los mayores productores de lana.

A través del frigorífico Faimali, el grupo también alcanzó una posición de liderazgo en las exportaciones de carne de cordero, con certificaciones kosher, halal y orgánica, además de denominación de origen patagónica.