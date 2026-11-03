La Cooperativa Sur Integral Bariloche trabaja junto al municipio en señalización vial

En una labor coordinada con la Subsecretaría de Tránsito y Transporte local, los integrantes de la organización iniciaron las tareas con el pintado de cordones en una de las principales arterias de la ciudad y avanzarían progresivamente en la restauración integral de la cartelería céntrica.

martes 03 de noviembre de 2026

La Municipalidad de San Carlos de Bariloche continúa impulsando acciones concretas destinadas al ordenamiento, la seguridad vial y el cuidado del espacio público en los distintos puntos neurálgicos de Bariloche. En este marco, se puso en marcha un plan de trabajo articulado con la Cooperativa de Trabajo “Sur Integral Bariloche”, cuyos integrantes comenzaron a desempeñarse activamente en tareas operativas de mantenimiento de la infraestructura urbana.

Las cuadrillas operativas iniciaron sus labores en la Avenida 12 de Octubre, donde por estos días llevan adelante un intensivo plan de pintado de cordones. Estas tareas buscan delimitar con claridad las zonas permitidas y prohibidas de estacionamiento y demarcación vial, mejorando sensiblemente la visibilidad para los conductores y reordenando el tránsito en una arteria con un flujo vehicular constante durante toda la jornada.

Siguiendo el cronograma previsto, la siguiente etapa contemplará la intervención directa sobre la cartelería informativa y vial de la emblemática calle Mitre. Allí se procederá al retiro selectivo de aquellos carteles que sufrieron hechos de vandalismo o que actualmente se encuentran deteriorados debido a la pegatinas indiscriminadas de stickers y otros elementos que dificultan su correcta lectura.

Una vez retiradas, las señales viales serán trasladadas directamente al Taller de Señalización dependiente de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte. En estas instalaciones municipales, el personal especializado llevará a cabo un proceso integral de reacondicionamiento, que incluye la limpieza profunda de la estructura y el reploteado completo de las gráficas informativas.

Posteriormente, cada una de las señales recuperadas será reinstalada en su punto de origen sobre la arteria comercial, devolviéndole a la zona céntrica una fisonomía cuidada, limpia y funcional tanto para los vecinos y vecinas que transitan a diario como para los turistas que visitan la ciudad.

Esta modalidad de trabajo conjunto entre el municipio y el mundo cooperativista de Bariloche busca asegurar un proceso gradual de integración operativa. De esta forma, las y los trabajadores se van familiarizando paulatinamente con las dinámicas de taller, los materiales específicos y los estándares técnicos requeridos para la vía pública.

Se prevé que, a medida que avance el esquema planificado, los integrantes de la cooperativa continúen incorporándose de a poco al resto de las tareas cotidianas que lleva adelante el área de Tránsito y Transporte, consolidando un equipo de trabajo abocado al mantenimiento sostenido del equipamiento urbano.

Con este tipo de iniciativas, el municipio reafirma su compromiso con el embellecimiento del entorno urbano y la recuperación de la cartelería vial, optimizando los recursos operativos y garantizando calles más ordenadas y seguras para toda la comunidad.