Dina Huapi tendrá su primer hospital propio: la Provincia avanza con una obra histórica de más de $14.364 M

Con un avance del 7% y un plazo de 780 días, el nuevo establecimiento de 2.601 m² contará con guardia las 24 horas, consultorios externos y áreas de diagnóstico, y pondrá fin a la dependencia del Hospital Zonal de Bariloche.

lunes 02 de noviembre de 2026

Con una inversión provincial que supera los $14.364 millones, avanza la obra del futuro hospital de Dina Huapi. El proyecto representa un salto fundamental para la salud pública de la Zona Andina.

Actualmente, Dina Huapi cuenta únicamente con un Centro de Salud que depende del Hospital Zonal de San Carlos de Bariloche. El nuevo establecimiento permitirá ampliar la capacidad de atención, sumar servicios y brindar mayor autonomía sanitaria, con respuestas más cercanas para los vecinos.

El hospital se construye en un predio ubicado entre las calles Los Prunus, Los Crisantemos y Las Amapolas, y tendrá una superficie total de 2.601,31 metros cuadrados. Los trabajos están a cargo de la empresa ALUSA SA y cuentan con un plazo de ejecución de 780 días.

En el lugar, las tareas ya comenzaron y registran un avance del 7%. El capataz de la obra, Grover Ponce, detalló: "En este momento estamos realizando tareas de nivelación de terreno y replanteo de la infraestructura que va a tener. Contamos con alrededor de 20 trabajadores en distintos sectores, como armadura de encadenados, compactación de suelo y muro de contención".

Asimismo, Ponce destacó la importancia del proyecto para la comunidad: "Contamos con un plazo de 780 días para la ejecución de la obra, que es algo que le va a cambiar la vida a la gente de la localidad".

El diseño arquitectónico fue pensado para brindar una atención integral y contará con guardia y emergencias las 24 horas, consultorios externos para distintas especialidades, áreas de diagnóstico, salas de observación y sectores para la atención del recién nacido. También dispondrá de espacios destinados al personal sanitario y áreas de servicios generales.