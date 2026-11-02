Lanzan el primer registro municipal de adoptantes caninos

A partir de las primeras intervenciones realizadas en el vertedero municipal y de la respuesta de numerosos vecinos interesados en adoptar, la Dirección General de Sanidad Animal puso en marcha una nueva herramienta para vincular perros que se encuentran bajo guarda municipal con familias dispuestas a brindarles un hogar responsable.

lunes 02 de noviembre de 2026

La Dirección General de Sanidad Animal de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche puso en marcha el primer Registro Municipal de Adopción Canina, una iniciativa que busca organizar y facilitar el encuentro entre perros que se encuentran actualmente en el Área Caniles o que ingresen en el futuro bajo guarda municipal, y vecinos interesados en incorporarlos a sus familias.

La propuesta surge en el marco del trabajo que comenzó a desarrollarse en el vertedero municipal, donde se puso en marcha una estrategia de intervención para abordar la problemática de los perros abandonados. La primera intervención permitió rescatar a seis cachorros: Mara, Gianina, Diego, Dona, Armando y Dalma, que recibieron atención veterinaria, controles sanitarios y cuidados para su recuperación.

La repercusión de este trabajo fue inmediata. Numerosos vecinos se comunicaron con Sanidad Animal manifestando su voluntad de adoptar a los cachorros y ofrecerles un hogar. A estas muestras de interés se suma la existencia de perros adultos que también esperan una oportunidad, algunos de ellos ingresados al Área Caniles a través de intervenciones judiciales vinculadas con situaciones de maltrato animal.

Al respecto, el director general de Sanidad Animal, Pablo Daniel Roque, destacó: “A partir del inicio de este trabajo en el vertedero y de la primera intervención con los seis cachorros, recibimos muchísimos mensajes de vecinos que quieren adoptarlos y darles una oportunidad. Queremos agradecer profundamente esas muestras de cariño y compromiso. Nos demuestra que hay muchos barilochenses que quieren a los animales y están dispuestos a involucrarse para cambiarles la vida”.

En ese sentido, explicó que la creación del registro permitirá ordenar la demanda y construir una herramienta municipal para vincular a los animales con familias que reúnan las condiciones para una adopción responsable.

“También tenemos perros adultos que esperan una familia, que ingresaron a través de actuaciones judiciales por la Ley de Maltrato Animal. Por eso avanzamos en la creación del primer Registro Municipal de Adoptantes Caninos. Este trabajo recién está comenzando y tenemos muchas intervenciones y acciones planificadas por delante”, señaló Roque.

El funcionario también hizo hincapié en que la problemática del vertedero requiere un abordaje sostenido y el compromiso de toda la comunidad.

“Tenemos que ser claros: esta problemática no se va a resolver de un día para el otro, y mucho menos si se siguen abandonando animales en el vertedero. No alcanza solamente con intervenir cuando los perros ya están en situación de abandono. Tenemos que trabajar sobre las causas. Por eso nuestros dos pilares fundamentales siguen siendo la educación en tenencia responsable y el servicio de castración masiva, gratuita y de calidad. La solución necesita continuidad, planificación y, fundamentalmente, responsabilidad de los vecinos”, afirmó.

¿Cómo inscribirse en el Registro Municipal de Adoptantes?

La inscripción es sencilla y se realiza mediante un formulario online. Los interesados deberán completar sus datos personales e indicar qué características buscan en un compañero canino.

De esta manera, cuando ingrese al Área Caniles un perro que coincida con las características señaladas, el equipo de Sanidad Animal podrá comunicarse con los posibles adoptantes para avanzar en el proceso correspondiente.

El registro no implica una adopción automática, sino la incorporación a una base municipal de personas interesadas en adoptar responsablemente.

Los vecinos pueden completar el formulario en el siguiente enlace:

https://forms.gle/1t8w6vbUVP5M3od37

Desde Sanidad Animal remarcaron que cada adopción representa una nueva oportunidad para un animal que necesita una familia, pero también una responsabilidad que debe asumirse a largo plazo.

El compromiso de quienes se acercaron, preguntaron y ofrecieron su hogar demuestra que existe una comunidad dispuesta a involucrarse. Porque frente al abandono, la respuesta también puede construirse con solidaridad, responsabilidad y participación de los vecinos.