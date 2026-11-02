Clima bien de Bariloche: lunes agradable, luego inestable con viento, lluvia y heladas

El SMN prevé lluvias el martes, ráfagas de hasta 69 km/h el miércoles y una mínima bajo cero el viernes. Para el sábado, los pronósticos anticipan mejoría.

lunes 02 de noviembre de 2026

Bariloche comenzó la semana con una máxima prevista de 15 grados y baja probabilidad de lluvia, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El viento sopla entre 13 y 31 km/h.

El martes 3 la temperatura oscilará entre 4 y 12 grados. La probabilidad de lluvia sube hasta 70% en una parte del día. Hacia la tarde y la noche habrá ráfagas de entre 42 y 59 km/h.

El miércoles 4 tendrá una mínima de 1 grado y una máxima de 13. La probabilidad de precipitaciones es de entre 10 y 40%. El viento será de 32 a 41 km/h, con ráfagas que podrían llegar a 69 km/h.

El jueves 5 habrá entre 3 y 13 grados, con lluvia poco probable (0 a 10%). Las ráfagas serán de entre 42 y 50 km/h.

El viernes 6 tendrá una mínima de 3 grados bajo cero y una máxima de 12, sin precipitaciones. Las ráfagas podrían ubicarse entre 51 y 59 km/h.

El finde

El sábado 7 se espera con poca nubosidad y máximas de entre 15 y 21 grados. Para el domingo 8 los pronósticos indican que el cielo estará por momentos parcialmente cubierto y la temperatura estará entre los 16° y los 23°.