El nuevo Centro de Salud de Mallín Ahogado ya registra un 30% de avance

Al respecto, el arquitecto Francisco Forestier, representante técnico de la empresa constructora MASS+ SRL, detalló el estado actual de las tareas: "Estamos en la obra del nuevo Centro de Salud sobre la costa del Río Azul, nos encontramos en la etapa de llenado de platea. La obra cuenta con un avance del 30% y, para esta etapa, contamos con un equipo de alrededor de 15 trabajadores".

En este sentido, remarcó la importancia de la intervención y los plazos de ejecución previstos: "En este lugar se encontraba el anterior Centro de Salud que fue destruido por los incendios. A raíz de eso, salió a licitación esta nueva obra que es muy importante. Nuestro objetivo es lograr techar antes del próximo invierno y en el transcurso del próximo año poder finalizarlo".

Infraestructura moderna y funcional

El nuevo establecimiento sanitario contará con una superficie de 379 metros cuadrados, con un diseño arquitectónico pensado para brindar un servicio cómodo y accesible. El edificio dispondrá de consultorios para atención clínica, odontológica y ginecológica, sala de espera, área de enfermería, Salón de Usos Múltiples (SUM), sectores de apoyo y galerías semicubiertas para el ingreso peatonal y el estacionamiento de ambulancias.

Complementariamente, los trabajos integrales en el terreno incluyen accesos diferenciados, zonas de estacionamiento, veredas perimetrales, parquización e iluminación exterior.

A través de la generación de empleo local y una inversión sostenida, Río Negro no solo reconstruye la capacidad asistencial dañada, sino que fortalece la red de salud pública con un espacio más moderno, seguro e inclusivo para todas las familias de Mallín Ahogado y sus parajes aledaños.