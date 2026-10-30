Comenzaron los trabajos para repavimentar la ruta 82

Se realizarán obras en los tramos más afectados de la cinta asfáltica.

viernes 30 de octubre de 2026

Los trabajos están a cargo de la empresa Rimsol S.A. y cuentan con una inversión de $1.533 millones, financiada íntegramente con recursos provinciales. El proyecto contempla reparaciones de las superficies más deterioradas y la colocación de una nueva carpeta asfáltica.

En esta primera etapa se realizan los movimientos iniciales, la colocación de cartelería preventiva y la organización de los sectores de trabajo. Por la presencia de maquinaria vial y operarios, se solicita a quienes circulen por la zona reducir la velocidad, respetar la señalización y extremar las medidas de precaución.

Las intervenciones comprenden seis sectores de la traza: calle Francisco de Biedma, inmediaciones de la Fundación INTECNUS, rotonda Virgen de las Nieves, tramo hasta el acceso a Puente Negro en Villa Los Coihues, zona hasta QMark y sector del Camping Suizo.

La Ruta Provincial 82 es una conexión importante para la movilidad cotidiana de residentes y trabajadores de Bariloche, además de facilitar el acceso a distintos barrios, espacios recreativos y atractivos turísticos de la zona.