Hackean Binance y provocan un daño de USD 6.300M

La plataforma estima el daño preliminar del ataque y suspendió los retiros. Congeló cerca de USD 3.000 millones y se comprometió a cubrir las pérdidas con su fondo SAFU y recursos propios.

viernes 30 de octubre de 2026

Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo, informó este viernes 30 de octubre que sufrió un incidente de seguridad con un impacto económico preliminar de USD 6.300 millones. La empresa suspendió los retiros mientras investiga el origen del ataque. Aclaró que los depósitos funcionan con normalidad y que los fondos de los usuarios están protegidos.

La cifra corresponde a una estimación del impacto y no necesariamente al monto sustraído de forma irreversible. Binance todavía no presentó un balance definitivo de los activos comprometidos ni confirmó cuánto podrá recuperar.

Según la investigación preliminar, el acceso no autorizado pudo originarse en la computadora de un ingeniero del área DevOps. Desde ese equipo, un atacante habría ingresado a un sistema interno y ejecutado órdenes de retiro sin autorización. La empresa dijo que no encontró indicios de que se hayan filtrado las claves privadas de sus billeteras, aunque la investigación sigue abierta. Revocó la autorización de la dirección afectada y reforzó los controles.

Binance logró congelar cerca de USD 3.000 millones con colaboración de otras compañías del sector. Tether informó que bloqueó más de USD 1.500 millones en USDT y Circle más de USD 800 millones en USDC. Esos montos pueden superponerse con la cifra de Binance, por lo que no deben sumarse. Congelar activos tampoco equivale a recuperarlos: la restitución requiere completar procedimientos y rastrear los movimientos posteriores.

La compañía espera comenzar a restablecer las operaciones dentro de las 48 horas posteriores a su actualización del 30 de octubre, sin cronograma completo. También suspendió temporalmente el trading de Binance Alpha. Las pérdidas que se confirmen se cubrirán con el Fondo de Activos Seguros para Usuarios (SAFU) y recursos propios. Binance advirtió a los usuarios que desconfíen de enlaces, mensajes y pedidos de datos no oficiales, y prometió un informe técnico y una actualización de su prueba de reservas.

TraderTraitor

La firma de análisis de blockchain TRM Labs atribuyó el ataque a TraderTraitor, un grupo al que vincula con operaciones informáticas de Corea del Norte. La atribución no fue confirmada por las autoridades ni por Binance. Changpeng Zhao, cofundador y exdirector ejecutivo de la empresa, escribió en X que el episodio "sí parece un hackeo", aunque aclaró que ya no administra la plataforma.

Según Reuters, Bitcoin cayó hasta USD 76.368, su nivel más bajo en seis semanas, y Ether retrocedió más del 3%, hasta USD 2.178. El texto aclara que no hay elementos para atribuir esas bajas exclusivamente al incidente.

Si se confirmara que los USD 6.300 millones son pérdida definitiva por robo, superaría ampliamente el ataque a Bybit de febrero de 2025, en el que se sustrajeron unos USD 1.500 millones.