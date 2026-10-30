Qué obras se realizarán en el aeropuerto de Bariloche

La secretaria de Turismo, María Sol Canalda, destacó las intervenciones previstas en el plan de Aeropuertos Argentina y su articulación con las obras provinciales en rutas y terminales. Las mejoras buscan acompañar el crecimiento turístico, optimizar la experiencia de pasajeros y residentes, y recuperar conexiones aéreas con el sur de Chile.

viernes 30 de octubre de 2026

La Secretaria de Turismo de Río Negro, María Sol Canalda, brindó detalles sobre las intervenciones contempladas en el plan de Aeropuertos Argentina y destacó su importancia para una provincia que recibe cada año a visitantes nacionales e internacionales y busca mejorar las condiciones de acceso a sus destinos.

En Bariloche, las obras permitirán ampliar las zonas de embarque y espera, incorporar nuevos servicios para los pasajeros y mejorar las condiciones de seguridad. La inversión prevista supera los US$ 25 millones y responde a las necesidades de una terminal que recibe más de 2,2 millones de pasajeros al año y funciona como una de las principales puertas de entrada a la Patagonia.

“Bariloche es, después de Buenos Aires, uno de los aeropuertos con mayor movimiento del país. Necesitamos tener una terminal a la altura de esa demanda para que nos sigan eligiendo y para continuar siendo un nexo entre las grandes ciudades y el resto de la Patagonia”, explicó Canalda.

Las inversiones aeroportuarias se complementan con la obra que el Gobierno de Río Negro ya puso en marcha sobre la Ruta Provincial 80, principal acceso al aeropuerto de Bariloche. Con una inversión superior a los $4.475 millones, se están renovando 5,6 kilómetros de calzada, con mejoras en banquinas, señalización y seguridad vial.

“Todo lo que tiene que ver con la conectividad aérea y terrestre mejora la calidad del servicio para turistas y residentes. El aeropuerto es el primer contacto que tiene una persona cuando llega a un destino, y después viene el traslado por la ruta. Esa primera impresión es muy importante, por eso necesitamos que tanto la terminal como sus accesos estén en buenas condiciones”, señaló la secretaria.

A estas mejoras se suma la nueva terminal de ómnibus de Bariloche, cuya construcción se encuentra en su etapa final. La infraestructura permitirá mejorar los servicios de transporte terrestre y las conexiones de la ciudad con El Bolsón, Dina Huapi, la Región Sur y otros destinos de la Patagonia.

En Viedma, el programa de Aeropuertos Argentina también contempla la renovación de espacios destinados a los pasajeros y mejoras en las condiciones de funcionamiento de la terminal. Las intervenciones todavía no tienen una fecha de inicio confirmada y se suman al proyecto provincial de repavimentación y modernización de los accesos al aeropuerto Gobernador Castello, sobre las rutas provinciales 1 y 51.

La obra vial, prevista sobre 5,5 kilómetros y con una inversión superior a los $5.400 millones, contempla ensanche de calzada, nuevas rotondas, renovación de banquinas, iluminación y señalización. Estas intervenciones permitirán mejorar la circulación de residentes y visitantes que llegan a la capital provincial y también se ejecutará a partir de fondos del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Canalda vinculó estas inversiones con el incremento de las frecuencias aéreas de Viedma y las perspectivas para la próxima temporada de verano, especialmente por las oportunidades que representa una mejor conectividad para los destinos de la Costa Atlántica.

En materia de vuelos internacionales, la Provincia trabaja para recuperar conexiones directas entre Bariloche y ciudades del sur de Chile, además de sostener durante las temporadas de mayor demanda el servicio con Santiago. La ampliación de la categoría de vuelos regionales a conexiones de hasta 1.000 kilómetros, con una reducción del 56% en la tasa aeroportuaria correspondiente, genera condiciones más favorables para ese objetivo.

“Estamos trabajando para volver a tener conectividad directa con ciudades del sur de Chile y mantener los vuelos a Santiago durante las temporadas altas. Tenemos muchos estudiantes chilenos que llegan de viaje a Bariloche y una conexión más directa permite que pasen más días en la ciudad y menos tiempo viajando. Eso genera consumo, trabajo y mayor actividad comercial y hotelera”, destacó Canalda.

La mejora de los aeropuertos, la renovación de sus accesos y la búsqueda de nuevas conexiones forman parte de una agenda de infraestructura y conectividad que tiene impacto tanto en la experiencia de quienes visitan Río Negro como en la vida cotidiana de sus residentes.

Para una provincia con destinos turísticos reconocidos internacionalmente, disponer de mejores servicios de transporte es fundamental para acompañar el crecimiento de la actividad durante todo el año.