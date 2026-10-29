El Ejército denunció la tala de árboles en Casa de Piedra

La Escuela Militar de Montaña formalizó una denuncia judicial tras verificar la tala y acopio de leña en un sector del Campo de Instrucción. Vecinos habían alertado sobre la situación y el instituto agradeció su compromiso con la preservación del bosque.

jueves 29 de octubre de 2026

La Escuela Militar de Montaña "Tte Grl Juan Domingo Perón" informó este viernes que formalizó una denuncia ante las autoridades judiciales correspondientes tras verificar la tala y acopio de leña en el sector conocido como Casa de Piedra, un área que forma parte del Campo de Instrucción del instituto y que constituye un inmueble del Estado Nacional bajo custodia del Ejército Argentino.

Según precisó la unidad militar, durante el año se recibieron algunos avisos telefónicos de vecinos que alertaron sobre esta situación, manifestando preocupación y contribuyendo a la preservación del bosque.

En ese marco, el instituto había solicitado la intervención formal del Servicio Forestal Andino de la Provincia de Río Negro, cuyos agentes inspeccionaron el lugar e intercambiaron información con las autoridades militares a los fines de adecuar las medidas de seguridad.

La denuncia judicial se concretó en el día de hoy, al verificarse la tala y el acopio de leña en el mencionado sector. A través de un comunicado, la Escuela Militar de Montaña agradeció el compromiso de los vecinos y reafirmó su compromiso de preservar el patrimonio natural que tiene a su cuidado.