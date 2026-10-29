Río Negro protegerá la mayor superficie marina de su historia

Río Negro marca un hito histórico en la conservación de su patrimonio natural con la aprobación legislativa unánime del Área Natural Protegida Corredor de los 5 Grandes. Impulsada por el Gobernador Alberto Weretilneck, la iniciativa permitirá crear la mayor área protegida marina de la provincia, con 2.730 km² y más de 130 kilómetros de costa. La medida amplía la protección del Golfo San Matías y sienta las bases para conservar su biodiversidad y planificar el desarrollo de la costa rionegrina.

jueves 29 de octubre de 2026

Legislatura de Río Negro

La iniciativa fue llevada adelante por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro junto con la Fundación Por el Mar, con el acompañamiento científico de la Fundación Cethus y Wildlife Conservation Society (WCS).

El nuevo corredor conecta las áreas naturales protegidas Punta Bermeja y Caleta de los Loros–Pozo Salado–Punta Mejillón, incorpora sectores del estuario del río Negro y se articula con la Reserva Municipal Acantilado de los Loros, en Viedma. De esta manera, amplía la red de conservación costero-marina y permite abordar de forma integrada ambientes que comparten especies, hábitats y procesos naturales.

El nombre del corredor hace referencia a cinco especies emblemáticas del Mar Argentino: orcas, tiburones, delfines, ballenas y lobos marinos. Estos animales utilizan distintos sectores del Golfo San Matías para alimentarse, reproducirse, descansar y desplazarse. Su conservación está vinculada al cuidado de los ambientes marinos y costeros que también sostienen actividades productivas, turísticas y recreativas.

“Estamos muy felices con esta noticia. Hace 20 años que no se creaba un área natural protegida en Río Negro, y que esta ley haya salido por unanimidad es muy importante. Siempre digo que las decisiones que se toman con datos científicos son las mejores”, destacó la Secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Judith Jiménez.

La nueva área permitirá avanzar en la planificación de los usos del espacio marino y costero, compatibilizando la conservación de la biodiversidad con actividades como la pesca, la navegación, los deportes de viento y el turismo de naturaleza. La ley contempla tres categorías de manejo, definidas según las características ambientales y los usos de cada sector, para establecer criterios adecuados a las particularidades de cada ambiente.

Uno de los próximos pasos será la elaboración del Plan de Manejo, una herramienta que permitirá definir cómo se gestionará el área y cómo se compatibilizarán sus distintos usos. Para ello, se prevé la participación de vecinos, pescadores, prestadores turísticos, organizaciones locales y otros actores vinculados al territorio, incorporando el conocimiento y la experiencia de quienes mantienen una relación cotidiana con el mar.

“El área natural protegida no busca proteger solamente a las cinco especies emblemáticas, sino todo lo que forma parte de este corredor. Ahora vamos a avanzar con el Plan de Manejo, para ordenar las actividades y garantizar la protección y conservación de nuestros recursos naturales”, explicó Jiménez.

La creación del corredor también abre oportunidades para el turismo de naturaleza a lo largo del Camino de la Costa, con posibilidades de diversificar las propuestas más allá de la temporada de verano. La presencia de fauna marina emblemática y la singularidad de sus paisajes representan un atractivo para visitantes y una oportunidad para prestadores turísticos, emprendimientos y comunidades costeras.

Además, la iniciativa se vincula con el desarrollo de herramientas de Planificación Espacial Marina, que permiten analizar los usos del mar, anticipar posibles conflictos y construir criterios para una gestión de largo plazo. Este enfoque busca que el crecimiento de las actividades en el Golfo San Matías pueda desarrollarse con previsibilidad, reglas claras y cuidado de los ambientes naturales que las hacen posibles.

Con esta decisión, Río Negro amplía su sistema de áreas naturales protegidas y avanza en una estrategia que articula conservación, planificación y desarrollo, con herramientas para cuidar el patrimonio ambiental y generar oportunidades para las comunidades costeras.