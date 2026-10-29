Femicidio: decisivos testimonios de extrema violencia y amenazas de dos ex parejas de Marín

En la tercera jornada del juicio, dos mujeres que tuvieron una relación con el policía acusado describieron agresiones, golpes, celos y amenazas con el arma reglamentaria del policía imputado. Una de ellas dijo que le pegó a la bebé de ambos en dos oportunidades. Antes había declarado un vecino de la vivienda donde ocurrió el hecho.

jueves 29 de octubre de 2026

El imputado Emerson Marín escucha el testimonio remoto de María Luz Agrelo, psicóloga de Asistencia a la Víctima

Las declaraciones de las ex parejas de Emerson Marín, imputado en el juicio por femicidio, con jurado popular, que se realiza desde el martes en Bariloche, parecieron derrumbar la teoría de la defensa del acusado, que intenta encarrilar el proceso hacia el presunto suicidio de Stefanía Civardi.

Las audiencias cuentan con la presencia de los padres, dos hermanos y amigos de la víctima, quienes se mantienen en silencio, padeciendo a la vista los momentos más duros y emocionales, sólo conversando entre ellos.

Los padres de Stefanía, junto a hermanas y hermanastro

El femicidio ocurrió en la madrugada del 30 de julio de 2025. Según la Fiscalía, Civardi estaba recostada en una cama en la planta alta de la vivienda cuando Marín le disparó a corta distancia con su arma reglamentaria.

El hecho fue en un domicilio de la calle Los Radales, del barrio Lera. Las pericias indicaron que el balazo fue en el cuello, a la 1.50, y hay mensajes entre ambos hasta pocos minutos antes. El arma era de calibre 9 milímetros, reglamentaria del policía acusado.

El juicio está a cargo del juez Sergio Pichetto, quien coordina el proceso ante un jurado popular de 16 integrantes. Es el cuarto juicio con jurado popular que se hace en Bariloche.

El Ministerio Público Fiscal, con Martín Lozada a la cabeza, acompañado por Sofía Ocampo, acusa a Marín de femicidio. La defensa, a cargo del abogado particular Tomás Soto, sostiene que Civardi se quitó la vida.

Este jueves declaró un vecino de la escena del crimen, dos ex parejas de Marín, una funcionaria de Atención a la Víctima, y otros testimonios.

La primera de las ex parejas de Marín declaró por videollamada y pidió expresamente expresarse en presencia de Emerson Marín. Esto llevó a moverse un par de metros para salir de la cámara. La otra fue presencial, y obligaron a Marín a moverse a otra sala, donde pudo seguir por circuito interno de TV la exposición.

El defensor se acerca a los fiscales, ante la mirada del juez Pichetto

Una víctima

La primera, con la que tuvo una hija que hoy tiene 4 años, dijo que lo conoció en 2016, cuando ella tenía 16 años y él trabajaba cuidando la escuela secundaria a la que asistía. Relató que a los pocos meses empezaron los golpes, los insultos y los celos, y que se fue alejando de su familia y sus amistades. Tuvieron una hija, hoy de 4 años, que nació cuando ya había episodios de violencia. Según contó, Marín también la golpeaba cuando vivían juntos en Las Grutas.

Describió una ocasión en que él la apuntó con su arma reglamentaria e intentó disparar, pero no salió la bala. En otra, la golpeó delante de su hija y esperaron días a que desap y en una ocasión, con tanta violencia que le dejó un ojo morado, le hizo sangrar profusamente la nariz y hasta le arrancó cabellos.

La propia madre de Marín, en una de esas escenas violentas, le pidió a ella que se alejara de su hijo, porque ella lo conocía de otras situaciones violentas y eso "iba a terminar mal".



Contó que lo denunció en San Antonio Oeste, donde le informaron que le retirarían el arma y tardarían varios años en reintegrársela, pero que a los "dos o tres meses" se la devolvieron.

Refirió además conocer el caso de otra mujer, madre de dos hijos de Marín, que terminó internada tras una golpiza. Al ver la noticia de Civardi, dijo, pensó que podría haber sido ella y comentó con su madre: "en algún momento iba a terminar así".

Ex pareja: "cada vez era más violento, amenazaba con matarse"

Otra víctima

La segunda ex pareja relató una relación de cuatro años, desde 2021, con un hijo en común. Dijo que Marín la controlaba y tenía celos de cualquier hombre.

Cuando ella planteaba separarse, él amenazaba con quitarse la vida: sacaba el seguro del arma reglamentaria y se la apoyaba en la cabeza, algo que ocurrió más de diez veces.

Contó que una vez la apuntó mientras estaba sentada en la cama. Dijo que se separaron en febrero del año pasado porque él era cada vez más agresivo y violento.

Vecino

El primer testigo de la jornada fue un vecino que vivía en una habitación contigua a la vivienda de Civardi.

Dijo que alrededor de las 2 oyó murmullos, luego un ruido y silencio, y que minutos después escuchó a un hombre llorar y preguntarse: "qué hice" y "por qué hice esto". Según contó, la ambulancia llegó unos diez minutos después.

Marín está acusado de homicidio triplemente calificado por el vínculo, por violencia de género y por el uso de arma de fuego, calificación que prevé prisión perpetua. La defensa sostiene que Civardi se quitó la vida. El debate se extiende hasta el viernes 30.