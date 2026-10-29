En entrevista de "A dos voces" (TN), Weretilneck confirmó que Río Negro desdoblará las elecciones

El Gobernador Alberto Weretilneck destacó que Río Negro está construyendo el polo exportador de energía más importante de América Latina y remarcó que las inversiones ya generan empleo privado y oportunidades para las empresas locales. En una entrevista con A Dos Voces, señaló que los 3 grandes proyectos en desarrollo permitirán alcanzar exportaciones cercanas a los US$ 30.000 millones y defendió la prioridad para los trabajadores rionegrinos y los proveedores de la provincia.

jueves 29 de octubre de 2026

En materia electoral, confirmó que las elecciones provinciales se realizarán separadas de las nacionales, aunque todavía no hay una fecha definida. Sostuvo que cada instancia debe permitir discutir los temas propios de cada jurisdicción y se pronunció a favor de derogar las PASO, al considerar que cada partido debe resolver cómo elige a sus candidatos.

Sobre el vínculo con Nación, expresó coincidencias con la baja de la inflación y el ordenamiento fiscal, y diferencias respecto de la infraestructura, las universidades y el PAMI. También destacó el respeto institucional hacia Río Negro.

Energía, empleo y oportunidades para los rionegrinos

Weretilneck detalló que la transformación energética de Río Negro se sostiene en 3 proyectos: el oleoducto VMOS, el desarrollo de GNL liderado por Pan American Energy y el proyecto que encabeza YPF junto con Eni y Equinor. “Esto va a permitir, cuando estén los 3 complejos exportando, una nueva economía en la Argentina”, afirmó.

Sobre los beneficios concretos de estas inversiones, destacó que Río Negro y Neuquén crearon empleo privado durante el actual Gobierno Nacional. Precisó que la provincia registró un crecimiento del 2% en el último año y que solamente el VMOS generó 10.000 puestos de trabajo.

El Gobernador remarcó que ese desarrollo debe tener como protagonistas a los trabajadores y las empresas de la provincia. Recordó que la legislación exige un 80% de empleo local y un 60% de proveedores locales, y subrayó: “Lo primero que hacemos es defender a nuestra gente”. También señaló que las obras requieren una alta calificación y que la formación es fundamental para acceder a esas oportunidades.

“El acuerdo social en el interior del país se logra si los rionegrinos, los neuquinos, los jujeños y los salteños sienten que estos megaproyectos nos benefician y nos dejan cosas a nosotros”, sostuvo.

Periodistas Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano con Weretilneck





Elecciones provinciales separadas y posición sobre las PASO

Weretilneck confirmó que Río Negro adelantará sus elecciones respecto de las nacionales, con una fecha todavía por definir. Explicó que la decisión busca que la ciudadanía pueda discutir por separado los proyectos nacionales, provinciales y municipales.

“Lo mejor que le puede pasar al sistema democrático es que cada vez que votemos lo hagamos por algo puntual y que no haya ningún tipo de distorsión en las elecciones”, planteó.

Respecto de las PASO, se manifestó a favor de su derogación. “No tenemos por qué obligar a todos los argentinos a ir a una elección a elegir los candidatos de un partido político”, expresó, y consideró que cada fuerza debe definir el mecanismo interno que estime más adecuado.

Vínculo con Nación: coincidencias y prioridades para Río Negro

Al analizar la relación con el Gobierno Nacional, Weretilneck diferenció los aspectos del programa económico que comparte de aquellos en los que mantiene otra posición. “Hay aspectos que sí y aspectos que no”, sintetizó.

Entre las coincidencias, destacó la baja de la inflación, la reducción del déficit fiscal y la no emisión monetaria. Consideró que son cambios que la Argentina necesitaba para mejorar su competitividad y que deben ser reconocidos.

Como diferencias, mencionó la situación de la infraestructura en el interior, el esquema universitario y las dificultades del PAMI en determinados sectores. En ese marco, explicó que Río Negro asumirá la intervención de las rutas nacionales 22 y 151 para dar respuesta a un deterioro acumulado durante distintos gobiernos. Remarcó su importancia estratégica, al señalar que por ambas circula el 97% de lo que ingresa y egresa de Vaca Muerta.

También advirtió que la mejora de los indicadores económicos debe traducirse en un alivio para las familias. Señaló que el aumento de los servicios y la recuperación todavía tenue de los salarios limitan el poder de compra, y mencionó las dificultades que atraviesa el comercio del interior.

Respecto de Brasil, destacó la importancia de cuidar una relación fundamental para Río Negro: recordó que los brasileños constituyen el principal turismo extranjero de Bariloche y que ese mercado recibe el 85% de la cebolla y el 40% de las peras y manzanas rionegrinas.

Finalmente, destacó que las diferencias en temas concretos conviven con una relación de respeto institucional. Señaló que el Gobierno Nacional no se ha involucrado en los asuntos internos de Río Negro y valoró ese marco de relación con las provincias.