Una pyme de Bariloche accede a un crédito para optimizar el tratamiento de residuos metálicos

Con el aval de FOGARÍO y financiamiento del CFI, la firma Mecánica 14 incorporará una prensa hidráulica para compactar viruta metálica. La inversión apunta a mejorar la gestión ambiental, reducir el volumen de desechos y generar un subproducto de valor para otras industrias.

jueves 29 de octubre de 2026

La empresa barilochense Mecánica 14 accederá a financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) con el aval de FOGARÍO para incorporar equipamiento destinado al tratamiento y recuperación de residuos metálicos. La iniciativa se enmarca en las políticas impulsadas por el Gobierno de Río Negro para facilitar el crédito y promover inversiones productivas con impacto ambiental positivo.

Con el objetivo de mejorar la competitividad y fortalecer el desarrollo productivo provincial, la firma podrá adquirir e instalar una prensa hidráulica para compactar viruta metálica, optimizando el tratamiento de los residuos generados por su actividad industrial. La incorporación de este equipamiento mejorará la gestión ambiental de la planta y reducirá significativamente el volumen de los residuos, lo que permitirá optimizar el espacio de almacenamiento y el impacto de su transporte. Además, posibilitará obtener un subproducto con valor para otras industrias, promoviendo el aprovechamiento de materiales y su reincorporación a nuevos procesos productivos.

Mecánica 14 se dedica al desarrollo y fabricación de accesorios, herramientas y mecanismos para distintos sectores industriales. Trabaja con empresas de Bariloche como INVAP y actualmente tiene una importante participación como proveedora de compañías vinculadas con las industrias del petróleo, gas y el sector aeroespacial. “Básicamente, nuestro fuerte es el mecanizado de precisión”, puntualizó Svend Breerton, ingeniero industrial de la empresa.

La firma buscaba financiamiento para incorporar tecnología que le permitiera reducir el impacto ambiental de sus procesos y encontró en la línea de Financiamiento Verde del CFI una buena alternativa para concretar el proyecto. “Llegamos a FOGARÍO cuando iniciamos la búsqueda de un financiamiento con el CFI para un proyecto de la línea verde, es decir, para un proyecto que tiene impacto ecológico y que es de gran importancia para nosotros y para la comunidad”, señaló Breerton. Y detalló: “Lo vamos a usar básicamente para comprar e instalar una prensa de viruta que nos va a permitir hacer una gestión eficiente de ese residuo que se genera”.

El acceso al crédito fue posible a partir de la articulación entre ambas herramientas: el CFI propuso el aval de FOGARÍO, que permitió a la empresa avanzar con la operación y concretar el financiamiento necesario para la compra e instalación del equipo.

La experiencia de Mecánica 14 muestra cómo la articulación de herramientas de financiamiento y garantías puede facilitar inversiones que, además de fortalecer a las empresas, incorporan mejoras en la sustentabilidad de sus procesos productivos.

A través de FOGARÍO, el Gobierno de Río Negro trabaja para ampliar las posibilidades de acceso al crédito de las pymes provinciales. Su aval permite respaldar operaciones de financiamiento y acompañar proyectos que, de otro modo, pueden encontrar dificultades para concretarse. En este caso, la articulación con el CFI permite vincular esa herramienta con una línea específica de financiamiento verde, orientada a inversiones que contribuyen a mejorar el desempeño ambiental de las actividades productivas.

De esta manera, la política provincial de acceso al financiamiento se traduce en oportunidades concretas para que las empresas rionegrinas incorporen tecnología, mejoren sus procesos y avancen en modelos de producción más eficientes y sustentables.