Este domingo habrá transporte gratuito para las elecciones constituyentes

La gratuidad regirá entre las 8 y las 19 horas para todas las líneas del sistema prestado por Mi Bus.

jueves 29 de octubre de 2026

Los vecinos y vecinas de Bariloche podrán viajar gratis en el transporte urbano este domingo 1 de noviembre, durante la jornada electoral en la que se elegirán los integrantes de la Convención Municipal Constituyente Actualizadora encargada de revisar la Carta Orgánica Municipal.

La medida fue establecida por la gestión del intendente Walter Cortés mediante la Resolución N.º 3594-I-2026 y busca facilitar el traslado a los lugares de votación, favoreciendo la participación de la comunidad en los comicios.

La gratuidad regirá entre las 8 y las 19 horas para todas las líneas del sistema prestado por Mi Bus (Transporte Amancay), que deberán circular con las frecuencias y los recorridos normales de un día hábil, aunque la elección se desarrolle un domingo.

En estos comicios, la ciudadanía elegirá 15 convencionales titulares y 15 suplentes para conformar la Convención que tendrá a su cargo la revisión total de la Carta Orgánica Municipal, conforme a la convocatoria realizada mediante la Ordenanza N.º 3609-CM-2026.

El servicio gratuito está contemplado en el contrato de transporte urbano para las jornadas de elecciones nacionales, provinciales y municipales, con el propósito de acompañar el ejercicio del derecho al voto.