Río Negro tendrá un registro de personas sancionadas y condenadas contra el maltrato animal

La creación de esta herramienta fue aprobada este jueves por la Legislatura provincial, a partir de una iniciativa presentada por Magdalena Odarda, que recibió modificaciones antes de llegar al recinto.

jueves 29 de octubre de 2026

Las personas sancionadas por maltrato, abandono o crueldad animal pasarán a integrar un registro provincial que permitirá reunir antecedentes administrativos y judiciales sobre este tipo de conductas en Río Negro.

La creación de esta herramienta fue aprobada este jueves por la Legislatura provincial, a partir de una iniciativa presentada por Magdalena Odarda, que recibió modificaciones antes de llegar al recinto.

El Registro Provincial de Personas Sancionadas y Condenadas por Maltrato y Crueldad Animal tendrá como finalidad fortalecer los mecanismos de prevención, facilitar el seguimiento de antecedentes y mejorar la coordinación entre los organismos responsables de proteger a los animales.

Quiénes serán incorporados al registro

El texto aprobado establece que podrán ser incorporadas aquellas personas que hayan recibido sanciones administrativas firmes por incumplimientos relacionados con el cuidado responsable de animales, conforme a las disposiciones nacionales, provinciales o municipales.

También alcanzará a quienes hayan sido declarados reincidentes en infracciones vinculadas con el maltrato, abandono o crueldad animal, así como a quienes tengan condenas penales firmes por delitos contra animales.

Además, contempla a las personas sancionadas mediante resolución firme por infracciones previstas en el artículo 58 del Código Contravencional de Río Negro.

Uno de los aspectos centrales de la norma es que ninguna persona podrá ser incorporada por la sola existencia de una denuncia o una investigación en trámite. Para concretar la inscripción deberá existir una resolución administrativa firme o una sentencia penal firme, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.

Los cambios introducidos antes de la aprobación

La iniciativa original contemplaba consecuencias adicionales para quienes fueran incorporados al registro, entre ellas la prohibición de tener animales a cargo, la obligación de realizar cursos de capacitación sobre bienestar animal y tenencia responsable, y la pérdida de beneficios impositivos ante determinados incumplimientos.

Sin embargo, estas disposiciones fueron eliminadas del texto modificado que recibió dictamen favorable de las comisiones legislativas.

De esta manera, la versión aprobada se concentra en la creación del registro, los requisitos para incorporar personas y las responsabilidades de los organismos encargados de administrarlo.

La autoridad de aplicación será la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, que deberá trabajar de manera articulada con el Ministerio Público provincial.

Entre sus funciones estarán administrar y actualizar la información, recibir las comunicaciones de organismos administrativos y judiciales, y realizar las inscripciones, modificaciones o bajas correspondientes.

La legisladora sostuvo en los fundamentos que las sanciones económicas no siempre resultan suficientes para evitar la reincidencia y que es necesario contar con herramientas que permitan mejorar la prevención y la protección de los animales.

Asimismo, aclaró que el registro no busca promover la exposición pública ni la estigmatización de las personas sancionadas, sino constituirse en un instrumento administrativo de prevención.

Odarda dedicó la “Ley Luna” a sus nietos y llamó a construir una sociedad sin violencia

El tratamiento del proyecto también tuvo un momento emotivo durante la intervención de Magdalena Odarda, quien vinculó la protección animal con la responsabilidad de construir una sociedad más justa para las próximas generaciones.

“¿Cuál es nuestra obligación respecto a las generaciones futuras, señora presidenta? Es dejarles un planeta más justo. Es dejarles un mundo mejor. Es una sociedad sin violencia. Una sociedad en paz”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que “esa sociedad en paz también se construye con el respeto a la naturaleza y a todas las formas de vida”, destacando la importancia de promover una convivencia basada en el respeto y la protección de los animales.

Antes de finalizar su exposición, la legisladora realizó una dedicatoria personal: “Es la primera vez que voy a pedir esto, pero como este proyecto está dedicado fundamentalmente a las próximas generaciones, quiero dedicar este proyecto a mis dos nietitos, a Juan Benjamín y a Justina”, manifestó.

De esta manera, la denominada “Ley Luna” avanzó en la Legislatura rionegrina con el propósito de fortalecer las políticas de protección animal y generar herramientas para prevenir nuevos hechos de maltrato y crueldad en la provincia.