Fin de semana fresco y con viento en Bariloche

El Servicio Meteorológico Nacional prevé máximas de 17 °C el sábado y 15 °C el domingo, día de elecciones por la Carta Orgánica. El viento será el factor central de la jornada.

viernes 30 de octubre de 2026

Bariloche tendrá este fin de semana un sábado con mejoría hacia la tarde y un domingo más frío y ventoso. Los datos surgen del pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El sábado 31 comenzará mayormente nublado y se despejará hacia la tarde, con una mínima de 10 °C y una máxima de 17 °C. Los vientos serán del oeste, de 12 km/h en aumento hasta 31 km/h.

El domingo 1 de noviembre llegará con más nubosidad y temperaturas de entre 7 °C y 15 °C. Será la jornada más ventosa, con vientos de 22 a 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h por la tarde.

El domingo se realizan las elecciones para la reforma de la Carta Orgánica municipal. Un meteorólogo local consultado por BarilocheOpina anticipó una jornada electoral mayormente estable, con nubosidad variable, baja probabilidad de chaparrones y máximas cercanas a los 15 o 16 grados. Ese pronóstico difiere del SMN en la nubosidad: el organismo prevé más nubes, y el meteorólogo, mayormente sol.

El cambio de tendencia llega después de un período inestable. Según el SMN, la última semana de octubre fue la primera sin lluvias tras un largo período de inestabilidad.