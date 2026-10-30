La Brigada Rural secuestró un rifle de colección y carne clandestina en la ruta 23

En el marco de los operativos de prevención que realiza la Policía de Río Negro, personal de la Brigada Rural de Bariloche interceptó un vehículo particular sobre la Ruta Nacional 23, a la altura de Los Cipresales, procediendo al secuestro de un arma de fuego sin documentación y cortes de carne provenientes de la faena clandestina.

viernes 30 de octubre de 2026

El procedimiento se llevó a cabo durante la madrugada de este jueves cuando los efectivos detuvieron la marcha de una camioneta Isuzu en un control de rutina. Ante la consulta inicial de los uniformados, el conductor negó llevar armas; sin embargo, la presencia de una funda gris sobre el asiento trasero derivó en un segundo interrogatorio donde el sujeto admitió transportar un rifle sin la habilitación correspondiente, argumentando que se trataba de una “reliquia familiar” heredada de su padre.

Tras la entrega voluntaria del elemento, las autoridades constataron que se trataba de un rifle Winchester calibre 44, acompañado por una importante cantidad de municiones. Durante la requisa complementaria del rodado, los efectivos hallaron además una bolsa de plástico que contenía un cuarto y pulpa de carne, presumiblemente de guanaco, producto de la caza o faena ilegal.

Por disposición del fiscal de turno, se procedió al secuestro preventivo del armamento y las municiones, dando inicio a las actuaciones judiciales pertinentes por infracción al Artículo 189 bis del Código Penal, que sanciona la tenencia ilegal de armas de fuego, sumado a las faltas vinculadas a la legislación de fauna y contralor bromatológico.