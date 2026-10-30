Femicidio: “Emerson Marín es un violento de manual, mentiroso y manipulador”, expresó Lozada en su alegato

El fiscal Jefe expuso la argumentación final frente al jurado popular, en la que acusó al policía Marín de femicidio, agravado por el uso de arma de fuego, en una relación amorosa y en contexto de género. Antes prestó declaración el imputado, asegurando que Stefanía Civardi se suicidó, teoría desarmada en el proceso por numerosos testimonios, pruebas y una pericia forense que descartó esa posibilidad. El defensor sostuvo la misma tesis.

viernes 30 de octubre de 2026

El fiscal Lozada muestra reproduce ante el jurado la posición imposible del suicidio argumentado por Marín y su defensa