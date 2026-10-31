Elecciones a Convencionales: Todo lo que tenes que saber para votar este domingo en Bariloche

Conocé qué se vota, cómo y las reglas de la veda electoral

sábado 31 de octubre de 2026

Este domingo, San Carlos de Bariloche vivirá una jornada de elecciones. En estos comicios, la ciudadanía elegirá 15 convencionales titulares y 15 suplentes para conformar la Convención que tendrá a su cargo la revisión total de la Carta Orgánica Municipal, conforme a la convocatoria realizada mediante la Ordenanza N.º 3609-CM-2026.

La revisión de la Carta Orgánica está prevista cada 20 años y el texto vigente vence en enero de 2027. La anterior Convención Constituyente estuvo presidida por la exgobernadora Arabela Carreras, quien por entonces se desempeñaba como secretaria privada del fallecido intendente Alberto «Beto» Icare.

Hay 115.378 electores habilitados para votar, quienes deberán elegir entre 13 listas en una boleta única. Cada espacio presenta 15 candidatos titulares y una cantidad equivalente de suplentes.

Para la jornada electoral estarán habilitados 47 establecimientos educativos, con 333 mesas y 666 autoridades de mesa.

La Convención tendrá autonomía para revisar y actualizar la Carta Orgánica, considerada la ley suprema del municipio. El texto establece la organización de los poderes locales, las atribuciones municipales, los derechos de los vecinos y los mecanismos de participación y control.

Una encuesta de la Defensoría del Pueblo, que reunió 346 respuestas, identificó los principales temas que la ciudadanía considera prioritarios para la reforma. El ambiente encabezó las menciones, con el 70,5%, seguido por la tierra y la planificación territorial (65,3%), la vivienda y el hábitat (62,7%), el transporte y la movilidad (55,5%), la salud (52,9%) y la educación (52%).

También surgieron como preocupaciones relevantes la participación ciudadana, con el 44,5%, y la transparencia y el acceso a la información pública, con el 41,6%.

La primera Carta Orgánica de Bariloche fue sancionada el 21 de noviembre de 1986 y entró en vigencia el 11 de diciembre de 1987. El texto fue reformado por la Convención Constituyente Actualizadora entre octubre de 2006 y enero de 2007.

La medida fue establecida por la gestión del intendente Walter Cortés mediante la Resolución N.º 3594-I-2026 y busca facilitar el traslado a los lugares de votación, favoreciendo la participación de la comunidad en los comicios.

La gratuidad regirá entre las 8 y las 19 horas para todas las líneas del sistema prestado por Mi Bus (Transporte Amancay), que deberán circular con las frecuencias y los recorridos normales de un día hábil, aunque la elección se desarrolle un domingo.

De acuerdo al cronograma electoral, candidatos y listas pudieron hacer campaña hasta la medianoche del viernes 30. Desde el comienzo de la veda quedaron prohibidos los actos públicos de proselitismo y la difusión o publicación de encuestas y sondeos preelectorales. La restricción se extiende durante toda la jornada electoral del domingo y hasta dos horas después del cierre del comicio, es decir, hasta las 20.

La prohibición de vender bebidas alcohólicas tiene una franja horaria mayor que la de los espectáculos. Para comercios en general, supermercados, kioscos y almacenes, rige desde las 20 de este sábado hasta las 21 del domingo, tres horas después del cierre de los comicios.

En esta elección municipal hay una diferencia para restaurantes, bares y cervecerías: en esos locales la restricción se aplica únicamente el día de la elección, desde la 0 hora del domingo 1 de noviembre hasta las 21.

El padrón definitivo, disponible en el sitio eb de la Junta Electoral Municipal, cuenta con 115.378 electores, entre argentinos y extranjeros inscriptos. La votación es obligatoria para los nacionales incluidos en el padrón mayores de 16 años. Para el domingo se habilitaron 333 mesas distribuidas en 47 establecimientos educativos y deportivos. Para saber dónde votar ingresar en: https://bariloche.gov.ar/padron2026_definitivo/index.php