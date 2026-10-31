Cyber Monday 2026: cuándo empieza y dónde encontrar las ofertas

La edición organizada por CACE reunirá promociones en diez categorías, con descuentos especiales al mediodía y por la noche. También habrá información sobre beneficios financieros sujetos a las condiciones de cada comercio.

sábado 31 de octubre de 2026

El Cyber Monday 2026 comenzará el lunes 2 de noviembre a las 00:00 y se extenderá hasta el miércoles 4. Durante esas tres jornadas, los consumidores podrán acceder a promociones de comercios de todo el país a través del sitio oficial del evento.

La iniciativa es organizada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) y concentra sus propuestas en www.cybermonday.com.ar, donde se pueden consultar las empresas participantes, buscar productos y acceder directamente a las tiendas para concretar las compras.

No todas las promociones permanecerán vigentes durante el evento: algunas tendrán horarios específicos o podrán finalizar antes si se agota el stock disponible.

Qué productos y ofertas habrá en el Cyber Monday 2026

El evento contará con diez categorías de productos y servicios, entre las que se incluyen tecnología y electrodomésticos, indumentaria y calzado, muebles y artículos para el hogar, viajes, deportes, salud y belleza, supermercados y productos para bebés y niños.

Los consumidores podrán recorrer las propuestas desde la sección de MegaOfertas o consultar el listado de tiendas oficiales, que permite buscar empresas por nombre y categoría.

La plataforma también incorpora herramientas para facilitar la búsqueda, entre ellas un asistente denominado Cybot, que utiliza inteligencia artificial para ayudar a encontrar productos y marcas.

Según informó CACE, las MegaOfertas de la edición 2026 se habilitarán a partir de la medianoche del lunes.

Ofertas Bomba: los horarios especiales de descuentos

Una de las modalidades anunciadas para este año son las MegaOfertas Bomba, promociones que estarán disponibles durante períodos limitados en cada una de las tres jornadas.

Los horarios confirmados por la organización son:

De 12:00 a 13:00: MegaOfertas Bomba con descuentos especiales en distintas categorías.

MegaOfertas Bomba con descuentos especiales en distintas categorías. De 20:00 a 22:00: Noche Bomba, con promociones seleccionadas durante la noche.

Estas ofertas podrán finalizar al cumplirse el horario anunciado o antes, si se agotan las unidades disponibles.

Las novedades podrán consultarse en la sección oficial de Ofertas Bomba.

Cuotas, descuentos bancarios y medios de pago

Además de las rebajas sobre los precios de los productos, el Cyber Monday contará con un espacio dedicado a las propuestas de financiación y beneficios bancarios.

La organización informó que las tiendas adheridas a las promociones financieras podrán consultarse desde el 2 de noviembre, cuando comience el evento.

Las cuotas sin interés, los descuentos con tarjetas y otros beneficios dependerán de las condiciones de cada comercio y entidad financiera. Por eso, una misma promoción puede variar según el medio de pago elegido.

Antes de confirmar una compra, conviene verificar el precio final, la cantidad de cuotas, los posibles intereses y las condiciones de los reintegros.

Qué tener en cuenta antes de comprar

Una de las principales recomendaciones es comparar los precios de un mismo producto entre distintos vendedores, en lugar de considerar únicamente el porcentaje de descuento anunciado. También resulta útil revisar su precio anterior cuando se dispone de esa información.

Es importante comprobar la disponibilidad del producto, revisar las condiciones de cambios y devoluciones y conservar el comprobante de compra.