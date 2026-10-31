Río Negro pagó los salarios y volcó $120.885 millones a la economía provincial

El Gobierno de Río Negro pagó este sábado 31 los salarios correspondientes al mes de octubre a todo el personal de la Administración Pública Provincial. Con esta liquidación, que alcanzó a los tres poderes del Estado, se incorporaron $120.885 millones a la economía provincial.

sábado 31 de octubre de 2026

Según informó el Ministerio de Hacienda, los fondos destinados al pago de haberes se distribuyeron de la siguiente manera:

Educación: $53.444 millones.

Salud: $19.978 millones.

Poderes y Órganos de Control: $20.989 millones.

Seguridad y Policía: $16.405 millones.

Organismos Provinciales Varios: $10.067 millones.

En el caso de los trabajadores del Poder Ejecutivo, los salarios incluyeron un incremento del 4,18%, correspondiente a la actualización por inflación del último bimestre, acordada en paritarias. De esta manera, la Provincia cumplió con una nueva actualización salarial para sus trabajadores.

El pago de los salarios en una sola jornada refleja la planificación financiera y la administración responsable de los recursos públicos que sostiene el Gobierno de Alberto Weretilneck. Esta política permite cumplir en tiempo y forma con los trabajadores estatales, brindar previsibilidad a sus familias y, al mismo tiempo, generar un importante movimiento económico que beneficia al comercio y los servicios de las distintas localidades rionegrinas.