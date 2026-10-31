Bariloche: la gestión Weretilneck transforma el sistema de agua con obras que marcan el futuro

Bariloche empieza a construir el sistema de agua que necesitará durante las próximas décadas. Con una inversión histórica de más de $21.000 millones, ya toma forma la enorme infraestructura del Lago Gutiérrez, que beneficiará a 75.000 vecinos. Es la obra central de una serie de intervenciones que se llevan adelante por decisión del Gobernador Alberto Weretilneck, con nuevas perforaciones en el Ñireco y mejoras en la zona Este.

sábado 31 de octubre de 2026

Se trata de tres frentes de trabajo impulsados por la empresa Aguas Rionegrinas, que combinan soluciones para el próximo verano con una transformación histórica del abastecimiento para una ciudad que no para de crecer.

La obra del Lago Gutiérrez permitirá dar respuesta a problemas históricos de abastecimiento en 30 barrios y preparar la infraestructura de Bariloche para su crecimiento durante los próximos 20 años. Se trata de una de las mayores inversiones en agua potable de la ciudad, financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

El proyecto contempla una nueva toma de agua sobre el lago, una planta potabilizadora, estaciones de bombeo, cisternas de almacenamiento y más de 6.000 metros de cañerías. Una vez completado, el sistema tendrá capacidad para producir hasta 24 millones de litros de agua potable por día, incorporando una nueva fuente de abastecimiento que también permitirá aliviar la demanda sobre las instalaciones actuales.

Actualmente, los trabajos se concentran en las estructuras de hormigón de la futura planta y la construcción de una enorme cisterna con capacidad para almacenar 2,5 millones de litros de agua potable, una de las piezas centrales del nuevo sistema.

El gerente general de Aguas Rionegrinas, Javier Iud, destacó que las condiciones climáticas permitieron intensificar las tareas. “Aprovechando que mejoró el tiempo en Bariloche, estuvimos haciendo hormigón en lo que va a ser la cisterna de 2 millones y medio de litros de agua potable de la obra del Lago Gutiérrez”, explicó.

Más agua para Las Victorias y la zona Este

Mientras se ejecuta esta inversión histórica, Aguas Rionegrinas prepara la incorporación de una nueva perforación en Manantiales, que permitirá sumar 100 metros cúbicos de agua por hora al sistema que abastece a Las Victorias y otros sectores de la zona Este.

En términos concretos, serán *2,4 millones de litros adicionales por día*, lo que representa un incremento estimado del 40% en el agua disponible para el sector. Esta mejora permitirá afrontar en mejores condiciones el verano, cuando el consumo alcanza sus niveles más altos.

Iud explicó que se está trabajando en la vinculación de la perforación con la red de distribución y estimó que el nuevo caudal podría incorporarse al sistema en aproximadamente 20 días.

Nuevas perforaciones para responder a la turbiedad del Ñireco

Otra de las intervenciones se concentra en el predio de captación del río Ñireco, donde comenzaron los trabajos para incorporar dos nuevas perforaciones que permitirán sostener la producción de agua de la Planta Pilar ante condiciones climáticas adversas.

La decisión responde a los inconvenientes que generan los deshielos y el aumento de la turbiedad del río, situaciones que recientemente obligaron a interrumpir la captación y afectaron el servicio en distintos barrios.

Las nuevas perforaciones permitirán obtener agua mediante la filtración natural del terreno, incluso cuando el río presente elevados niveles de sedimentos o disminuya considerablemente su caudal.