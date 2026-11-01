"Proyecto con identidad propia y futuro”, dijo Buteler en Bariloche

Desde Juntos Somos Río Negro celebramos el contundente triunfo de Estamos Haciendo Bariloche en las elecciones a convencionales constituyentes. El resultado representa un claro respaldo a la gestión del intendente Walter Cortés y a la decisión de construir un proyecto conjunto entre el PUL y JSRN, poniendo siempre en primer lugar los intereses de los barilochenses.

domingo 01 de noviembre de 2026

Los intendentes Cortés y Buteler se aunaron en el festejo en Bariloche

"Quiero felicitar a todos los integrantes de la lista de Estamos Haciendo Bariloche por el gran triunfo obtenido este domingo. El pueblo de Bariloche se expresó en las urnas y renovó su confianza en un proyecto político que trabaja todos los días para construir una ciudad mejor", expresó este domingo a la noche el intendente de Cipolletti y presidentes de Juntos Somos Río Negrp, Rodrigo Buteler.

Buteler participó en Bariloche de los festejos del triunfo obtenido por la Lista Naranja, de la alianza del PUL del intendente local Walter Cortés, y Juntos Somos Río Negro (JSRN), del gobernador Alberto Weretilneck.

Buteler agregó que "este resultado es un reconocimiento a la gestión del intendente Walter Cortés, al trabajo que viene realizando desde el primer día y a su compromiso con los vecinos".

"También representa un respaldo a la posibilidad de avanzar en una nueva Carta Orgánica Municipal que brinde las herramientas necesarias para tener un Municipio más ágil, moderno y eficiente, capaz de responder a las necesidades de una ciudad que no deja de crecer", agregó.

Consideró que "los barilochenses también acompañaron la decisión de construir un camino conjunto entre el Municipio y la Provincia, dejando de lado las diferencias y poniendo por delante lo verdaderamente importante: mejorar la calidad de vida de nuestra gente".

"Quiero reconocer especialmente a todos los equipos de trabajo del PUL y de Juntos Somos Río Negro que dejaron todo en esta campaña. A cada candidato, a cada militante y a cada compañero que recorrió los barrios, escuchó a los vecinos y defendió con convicción esta propuesta. Una vez más, demostramos que la militancia, el compromiso y el trabajo territorial siguen siendo fundamentales para construir un proyecto político" sostuvo.

Consideró que "hoy hemos dado un gran paso como alianza política y programática entre Juntos Somos Río Negro y el PUL. Construimos una propuesta con identidad propia, nacida en nuestra provincia y pensada para nuestra gente, frente a los partidos nacionales que muchas veces pretenden imponer recetas ajenas a nuestra realidad".

"Quiero destacar especialmente al intendente Walter Cortés y al gobernador Alberto Weretilneck por la decisión política de construir este gran equipo, entendiendo que por encima de cualquier diferencia está el futuro de Bariloche", expresó Buteler.

El intendente cipoleño agradeció "a cada integrante de Juntos Somos Río Negro por el compromiso de siempre, en Bariloche y en cada rincón de nuestra provincia. Este resultado también es parte de una construcción colectiva que se fortalece con el trabajo, la cercanía y la convicción de que los rionegrinos somos capaces de decidir nuestro propio destino".

"Bariloche volvió a demostrar que hay un proyecto con identidad propia, con presente y con futuro. Hay rumbo, hay compromiso y hay un equipo dispuesto a seguir trabajando. Ese es nuestro camino", definió.