En el país de la desconfianza crece el ahorro en dólares y fuera de los bancos

En septiembre, 1,6 millones de personas compraron US$ 3.410 millones. Unos US$ 800 millones quedaron fuera del sistema financiero.

domingo 01 de noviembre de 2026

Los argentinos compraron US$ 3.410 millones en septiembre, según el Banco Central. Es la segunda cifra mensual más alta del año, detrás de los US$ 4.124 millones de julio, mes de vacaciones y Mundial. La compra neta de billetes fue de US$ 2.471 millones.

De ese monto, se estima que unos US$ 800 millones se usaron para pagar consumos de servicios y tarjetas. Una suma similar quedó depositada en bancos y otra igual salió del sistema, al "colchón". Esa salida es la segunda mayor del año, después de los US$ 1.000 millones de julio, mes de aguinaldos. En lo que va de 2026, los argentinos compraron y retiraron del sistema unos US$ 4.400 millones.

El acumulado desde la salida del cepo superó los US$ 50.000 millones. En el primer semestre, las compras para ahorro pasaron los US$ 15.000 millones, y el 25% se destinó a activos externos, es decir, dólares fuera de los bancos.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) estimó los dólares en colchones, cajas de seguridad y cuentas no declaradas en el exterior en US$ 221.066 millones en el segundo trimestre. Equivalen a 4,7 veces las reservas del Banco Central y a 5,6 veces los depósitos privados en dólares, que sumaban US$ 39.336 millones en junio. El monto es 7,7% menor al de fines de 2023, pero subió 0,4% en un año.

La Ley de Inocencia Fiscal buscaba que ese dinero volviera a los bancos, pero por ahora no lo logra. En septiembre, el Senado sancionó la Inocencia Fiscal II, que amplía el universo de contribuyentes que pueden adherir. El Gobierno estima en US$ 170.000 millones los dólares fuera del sistema.

La dolarización se aceleró en el segundo semestre: el acumulado a junio era de US$ 1.900 millones. Reduce la capacidad de préstamo de los bancos y presiona el mercado de cambios, en un momento en que el Gobierno necesita dólares para los vencimientos de deuda de 2027. El riesgo país volvió esta semana a la zona de los 800 puntos, su nivel más alto desde octubre de 2025.

Se espera que la tendencia se profundice en los primeros meses de 2027, por la cercanía de las elecciones. El Gobierno asegura que cuenta con respaldo suficiente para afrontar el proceso.