Con el psicoanalista Daniel Millas, la Escuela de Orientación Lacaniana Bariloche organiza el 2° coloquio de este año

El destacado profesional y autor del libro “El psicoanálisis pensado desde la psicosis”, llega a la ciudad para brindar una interesante charla destinada a profesionales de la salud mental y demás interesados.

domingo 01 de noviembre de 2026

La delegación local de la Escuela de Orientación Lacaniana organiza el 2° Coloquio - Seminario del año destinado a profesionales de la salud, de la salud mental y a todos aquellos interesados en el psicoanálisis. Bajo el nombre “Transferencia e interpretación: posición del analista", se llevará a cabo la actividad central de la jornada programada para el próximo sábado 7 de noviembre.

Daniel Millas cuenta con una extensa trayectoria profesional no sólo como analista miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana (EOL), sino también de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Millas es doctor en Psicología Clínica, docente y miembro del Consejo Científico Académico del Instituto Clínico de Buenos Aires (ICdeBA), docente de la Maestría en Clínica Psicoanalítica de la Universidad Nacional de San Martín (ICdeBA-UNSAM), miembro de la Dirección Ejecutiva del Instituto Oscar Masotta IOM3,y coordinador del Hospital de Día del Hospital General “Teodoro Alvarez” entre 1989 y 2023.

“Estamos muy entusiasmados con la organización de esta actividad considerando la formación de Daniel, su amplia trayectoria en el hospital, y como docente”, manifestó la licenciada Déborah Lazzeri, coordinadora de EOL Bariloche.

El objetivo de la actividad estará puesto en conversar sobre la clínica en la actualidad, tanto para los practicantes de la clínica en forma particular, como para quienes la desarrollan desde instituciones de salud.

El interés estará centrado en la transferencia, operador fundamental de la experiencia, donde la posición del analista, haciendo uso de la interpretación, apunta a que el analizante crea que su síntoma tiene un sentido y que él puede saber sobre el malestar que lo aqueja y transformarlo.

El coloquio Seminario es una actividad arancelada y se llevará a cabo el sábado 7 de noviembre a partir de las 9 hs en el Colegio de Abogados de Bariloche, Palacios 740.

La modalidad de la actividad será de manera híbrida: Presencial en la dirección arriba mencionada, con opción de virtualidad para quienes residan a más de 50 km de Bariloche.

Para completar la inscripción, los interesados deberán registrarse en este formulario.

Soilicitar más información por correo electrónico a [email protected]

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