El costo oculto del vertedero municipal y la plaga de moscas en Bariloche

Nuestro columnista Néstor Vidal aborda el problema de la proliferación de moscas en verano y el error de atribuirlo a una cuestión climática. El origen de la plaga es el vertedero municipal de Bariloche.

domingo 01 de noviembre de 2026

Por Néstor Vidal - Investigador Forense



Cada inicio de temporada estival, la región andino patagónica en general, y San Carlos de Bariloche en particular, experimentan una proliferación masiva de dípteros sinantrópicos (Musca domestica). Más conocidos como moscas.

Abordar este fenómeno desde la resignación ciudadana o como un mero "accidente meteorológico" propio del calor constituye un error analítico grave. Desde la óptica de la investigación forense y la gestión de infraestructura, esta plaga anual no es otra cosa que un bioindicador: la evidencia irrefutable de un colapso sistémico en el tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU).

El presente informe técnico analiza la matriz causal del fenómeno y expone cómo la desidia en la planificación sanitaria transforma a la ciudad en un biorreactor a cielo abierto. Esta falla estructural genera un pasivo ambiental, económico y operativo con costos directos e incalculables para las PyMEs, el sector comercial, la actividad turística y la salud pública.

Ineficiencia estatal

En la entomología forense, la presencia sostenida y masiva de una especie determinada permite reconstruir con exactitud las condiciones físicas y biológicas de un entorno. La mosca doméstica es un organismo poiquilotermo, lo que significa que carece de capacidad de termorregulación interna y depende del calor ambiental. Investigaciones del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), a cargo de especialistas como el entomólogo Federico D'Herve, han demostrado que estos insectos son incapaces de sobrevivir por debajo de los cero grados.

En un hábitat patagónico natural, el control climático de las heladas invernales debería actuar como el principal regulador poblacional, provocando una alta mortalidad y manteniendo un bajo impacto económico entre los meses de julio y octubre. Durante el invierno, el insecto entra en estado de latencia (diapausa) y su ciclo biológico se ralentiza en un esfuerzo de supervivencia, extendiéndose hasta 180 días mientras busca refugio en estructuras artificiales como entretechos y viviendas.

Sin embargo, el desarrollo del vector responde de manera matemática al reloj térmico de Grados-Día. Cuando las temperaturas aumentan a un promedio moderado de 15°C, su ciclo biológico se desploma drásticamente a unos 35 días. Más aún, ante olas de calor que superan los 25°C, el ciclo se acorta a tan solo 8 o 10 días, detonando una curva de eclosión masiva entre noviembre y diciembre.

Frente a esta regla biológica, la pregunta pericial es ineludible ¿por qué sobrevive un volumen poblacional tan alto al invierno patagónico para luego explotar en verano? Porque el Estado, por omisión, les provee el refugio térmico y alimenticio perfecto.

El vertedero como reactor autónomo

El núcleo del problema radica en la matriz trófica, ya que la mosca doméstica depende exclusivamente de la materia orgánica en descomposición. En Bariloche, la ausencia de políticas efectivas de separación en origen, compostaje industrial a gran escala y cobertura sanitaria diaria en el vertedero municipal ha creado una anomalía termodinámica.

Miles de toneladas de materia orgánica acumulada sin cobertura diaria generan procesos de fermentación bacteriana ininterrumpidos. Esta descomposición es una reacción química exotérmica que libera calor de forma constante, superando los 20°C en el sustrato. En consecuencia, el interior y las capas subsuperficiales de los vertederos a cielo abierto mantienen un microclima cálido y constante, totalmente independizado de la meteorología externa.

De esta manera, el vertedero anula la acción letal de las heladas nocturnas naturales. Funciona, en términos estrictamente técnicos, como una incubadora industrial que protege a las larvas y garantiza la viabilidad de millones de pupas durante todo el invierno, listas para emerger en etapa adulta al primer pico de temperatura estival y generar un grave daño comercial en la ciudad.

Déficit de gestión y costo de la fumigación reactiva

Desde el punto de vista de la gestión de recursos, la respuesta habitual frente a este déficit de infraestructura ha sido el control vectorial reactivo, es decir, las campañas de fumigación. En términos de auditoría operativa, esto constituye una falacia técnica y un drenaje continuo e ineficaz de fondos públicos y privados.

Fumigar el espacio aéreo periurbano ataca únicamente a la población adulta del insecto, la cual tiene una vida útil de apenas unas semanas. Es una medida meramente cosmética que no detiene la cadena de producción. Mientras la matriz de cría (el vertedero) siga activa, por cada mosca adulta eliminada por contacto químico, el "biorreactor municipal" está incubando cientos de miles de reemplazos.

Adicionalmente, el abuso de biocidas fomenta la resistencia química de las nuevas generaciones, agravando el problema sanitario y económico a mediano plazo.

Fracaso en infraestructura

La invasión anual de moscas en Bariloche es la materialización biológica de un fracaso en la gestión de infraestructura. El insecto no migra; prolifera porque el entorno urbano le suministra las condiciones óptimas para vulnerar las barreras climáticas de la Patagonia.

La solución a este pasivo ambiental y económico no se encuentra en la industria de los insecticidas, sino en la ingeniería sanitaria. Requiere la clausura de los focos de cría a cielo abierto, la cobertura diaria de los residuos, la transición hacia modelos de biorremediación de RSU, la aplicación de reguladores de crecimiento (IGR) en el sustrato para esterilizar la fase larvaria y una reestructuración de fondo en la logística de residuos de la ciudad.

Hasta que no se desmantele la incubadora termodinámica que sostiene esta plaga, cualquier otra medida será apenas un parche sobre un colapso sistémico.