Bariloche comenzó a votar con viento y transporte gratuito

Desde las 8 abrieron 47 establecimientos para elegir a los 15 convencionales que revisarán la Carta Orgánica.

domingo 01 de noviembre de 2026

San Carlos de Bariloche inició esta mañana la elección de la Convención Municipal Constituyente. Desde las 8, las escuelas y los establecimientos deportivos habilitados comenzaron a recibir votantes.

Hay 115.378 electores habilitados, distribuidos en 333 mesas. Se vota con Boleta Única de Papel, que reúne 13 partidos y alianzas. Se eligen 15 convencionales titulares y sus suplentes. La votación se extiende hasta las 18, y quienes estén esperando en ese momento podrán votar.

La jornada empezó con viento y temperaturas bajas. Los pronósticos indican entre 5 y 11 grados, sin lluvias previstas en el último reporte. Las líneas de Mi Bus funcionan gratis de 8 a 19, con recorridos y frecuencias de un día hábil.

La última reforma de la Carta Orgánica fue en 2006. Hasta las 18 rige la prohibición de espectáculos y reuniones ajenas al comicio.