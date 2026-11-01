Bariloche comenzó a votar con viento y transporte gratuito
San Carlos de Bariloche inició esta mañana la elección de la Convención Municipal Constituyente. Desde las 8, las escuelas y los establecimientos deportivos habilitados comenzaron a recibir votantes.
Hay 115.378 electores habilitados, distribuidos en 333 mesas. Se vota con Boleta Única de Papel, que reúne 13 partidos y alianzas. Se eligen 15 convencionales titulares y sus suplentes. La votación se extiende hasta las 18, y quienes estén esperando en ese momento podrán votar.
La jornada empezó con viento y temperaturas bajas. Los pronósticos indican entre 5 y 11 grados, sin lluvias previstas en el último reporte. Las líneas de Mi Bus funcionan gratis de 8 a 19, con recorridos y frecuencias de un día hábil.
La última reforma de la Carta Orgánica fue en 2006. Hasta las 18 rige la prohibición de espectáculos y reuniones ajenas al comicio.