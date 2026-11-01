Chamatrópulos: "es un momento muy importante para la ciudad, que la gente vaya a votar"

El candidato

domingo 01 de noviembre de 2026

Pablo Chamatrópulos, primer candidato a convencional de Podemos Bariloche, votó esta mañana en la Escuela Primaria N.º 324 de Villa Los Coihues, donde expresó la importancia de esta elección y de la participación ciudadana en las urnas.

"Es un momento muy importante para la ciudad, que la gente vaya a votar, que es una elección de los barilochenses. Que es el momento de sentar las bases para una ciudad moderna, desarrollada y transparente, la ciudad que queremos para nuestros hijos y nietos", dijo.

El ex concejal y ex jefe de Gabinete municipal advirtió que "no es momento de politizar sino de pensar en el futuro de la ciudad, en que es posible dar un salto de calidad que nos permita vivir mejor y fortalecer nuestra vida democrática".

"Hay que votar pensando en la Bariloche de los próximos 20 años, no en la elección presidencial del año próximo ni en la de gobernador ni en la de intendente", sostuvo.