“Mejor Compañero 2026” contó con la presencia de Walter Cortés

El intendente participó del acto “Mejor Compañero 2026”, organizado por el Rotary Club San Carlos de Bariloche en el gimnasio del Colegio Don Bosco.

domingo 01 de noviembre de 2026

El compañerismo y la amistad fueron el centro del encuentro que este sábado reunió a estudiantes que finalizan el nivel primario de escuelas públicas y privadas de Bariloche, en una ceremonia organizada por el Rotary Club San Carlos de Bariloche para distinguir a quienes fueron elegidos por sus compañeros de curso.

El intendente Walter Cortés participó de la actividad junto al director de Relaciones Institucionales, Antonio Zidar, entregó algunas de las distinciones a los estudiantes y expresó su alegría por la invitación a compartir este reconocimiento con la comunidad educativa.

Durante sus palabras, Cortés destacó el valor de acompañar a los demás y construir vínculos de amistad, al señalar que el compañerismo ocupa un lugar fundamental en la vida en sociedad y en la formación de las personas.

“Yo creo que cada chica, cada niño que crece con valores, es una buena persona”, expresó ante los presentes, en un mensaje centrado en la importancia de esos aprendizajes durante la infancia y en el compromiso con los demás.

Visiblemente contento de formar parte del encuentro, el intendente agradeció a los organizadores por haberlo convocado y valoró la oportunidad de acompañar una ceremonia dedicada a reconocer los gestos de solidaridad y el afecto entre compañeros.

La distinción “Mejor Compañero 2026” puso en primer plano una parte de la experiencia escolar que se construye todos los días: estar cerca de quien necesita ayuda, compartir y hacer de la escuela un lugar de encuentro.