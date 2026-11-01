Elecciones en Bariloche: más de 200 policías desplegados y un detenido por agresión

La elección de convencionales constituyentes en Bariloche se desarrolla con normalidad, bajo un operativo de seguridad que involucra a 201 efectivos de la Policía de Río Negro y contempla la custodia de los 47 establecimientos habilitados para votar.

domingo 01 de noviembre de 2026

La única novedad registrada hasta el momento ocurrió a las 7.20, cuando un hombre fue detenido en el sector céntrico por provocar disturbios y agredir a un uniformado.

El dispositivo de seguridad comenzó ayer a las 18, con tareas de organización y despliegue en distintos sectores de la ciudad. Durante las primeras horas del domingo, el personal policial realizó la distribución y custodia de las urnas hacia los establecimientos educativos, un procedimiento que se completó sin novedades.

El operativo cuenta con 201 efectivos pertenecientes a distintas unidades policiales. La organización incluye seis jefes de circuito, seis coordinadores operativos, 25 retenes, tres coordinadores logísticos y seis Brigada Motorizada de Apoyo. También participan efectivos del COER, con diez integrantes afectados al dispositivo.

La cobertura alcanza a las 47 escuelas donde funcionan las 333 mesas electorales. Para esta elección están habilitados 115.378 ciudadanos y fueron convocadas 666 autoridades de mesa, entre titulares y suplentes. La distribución territorial del personal permite cubrir los distintos circuitos y mantener presencia preventiva en los establecimientos durante el desarrollo de los comicios.

Sin embargo, la jornada tuvo un episodio policial en el centro de Bariloche. A las 7.20, efectivos intervinieron ante disturbios protagonizados por un hombre mayor de edad que terminó agrediendo a uno de los uniformados. Tras el procedimiento, la Fiscalía dispuso su detención por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad.

La supervisión general del dispositivo está a cargo del Subjefe de la Policía de Río Negro, Crio. General Elio Tapia, quien coordina el desarrollo del operativo junto con los responsables de los distintos circuitos y equipos de trabajo.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia informaron que, más allá de este episodio puntual, el desarrollo de la elección se mantiene dentro de los parámetros de normalidad.

El despliegue policial busca garantizar las condiciones de seguridad durante toda la jornada, en una elección que definirá quiénes integrarán la Convención Constituyente encargada de reformar la Carta Orgánica de Bariloche, a 20 años de su última modificación.