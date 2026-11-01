Cascón votó y dijo que es "un día clave para los próximos 15 o 20 años"

El ex Intendente y candidato de Acuerdo Cívico por Bariloche descartó que la elección incida en los comicios de 2027 y pidió perfeccionar la Boleta Única de Papel

domingo 01 de noviembre de 2026

Cascón votó en la Escuela 71 (foto Bariloche Opina)

Marcelo Cascón, exintendente y primer candidato de Acuerdo Cívico por Bariloche (UCR y CC-ARI), votó este domingo en la elección de convencionales constituyentes. Su lista es la 662 y ocupa el lugar 10 en la boleta.

Dijo que la jornada define las reglas de la ciudad por las próximas dos décadas. Encabezar la lista, afirmó, es un orgullo y un desafío, porque la elección "excede el poder político de turno". Expresó la expectativa de que los vecinos comprendan la importancia de la votación y vayan a las urnas. La mañana tuvo baja participación.

Evaluó la campaña como positiva: dijo que recorrieron mucho y estuvieron cerca de la gente. Reconoció que no es una elección tradicional: los vecinos están acostumbrados a votar temas de impacto más directo. Su espacio propuso temas de larga data y hubo difusión. Para próximas ocasiones, planteó pensar en términos más acotados y hacer una concientización más extensa.

Sobre 2027, dijo que no cree que esta elección incida en la del año próximo. Argumentó que es un comicio distinto y que en política seis meses es mucho tiempo.

Opinó que la Boleta Única de Papel es mejor que el sistema de boletas anterior y pidió "más voluntad" para perfeccionarla. Cerró con una referencia a su trayectoria: dijo que muchos se acordaron de él como intendente.