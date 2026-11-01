Cortés llegó a votar en moto y dijo que la elección de convencionales es "un test" para 2027

Cuando llegó a la escuela en Melipal donde vota, al mediodía, apenas había concurrido a sufragar un 12%. El intendente de Bariloche atribuyó la baja participación a la campaña de "injurias y agravios" y dejó abierta la continuidad de la alianza con Weretilneck.

domingo 01 de noviembre de 2026

Walter Cortés votó al mediodía en la Escuela 298 del barrio Melipal. Llegó en su Honda Tornado, como en cada elección desde 2023: dice que es su cábala. Habló con la prensa dos veces.

Pidió una Carta Orgánica "dinámica, con menos burocracia", pensada para los próximos 20 años. Dijo que él seguirá, como mucho, un mandato más, y que los próximos intendentes necesitarán esa herramienta. Afirmó que Bariloche tuvo la obra pública abandonada durante tres décadas.

Reconoció que había poca gente en las escuelas. Dijo que la elección se hará con quienes voten y que quienes faltan están desencantados. Mencionó otros factores del domingo: el clásico Boca-River, la Fórmula 1 con Colapinto y el asado. Llamó a participar: "después no hay que quejarse".

Sobre 2027, dijo que la votación es "un test, más o menos", pero aclaró que serán elecciones distintas y que dependerán de los candidatos a intendente y a gobernador.

Su espacio mantiene una alianza con el gobernador Alberto Weretilneck. "Hasta hoy" sigue vigente, dijo, y su continuidad se hablará según cómo se armen las listas. Agregó que la relación con el gobernador es buena.

Criticó la campaña. Dijo que está conforme con la alianza que integra, pero que los adversarios de sus listas hicieron una campaña de agravios y que "la gente no compra las injurias y los agravios". Sostuvo que eso alejó a los vecinos de las urnas. Dijo que él no injuria a nadie y que debió primar la propuesta.

Esperará los resultados en la sede gremial de AMEC. Estimó que la primera tendencia estaría hacia las 18.15, por la Boleta Única de Papel y la menor cantidad de votantes. Cerró la entrevista con su camiseta: "Boca, toda la vida".

Oficial

De acuerdo a la prensa oficial, Cortés emitió su voto este domingo 1 de noviembre, pasadas las 12 del mediodía, en la Escuela N.º 298.

En un clima de alegría y cordialidad, el jefe comunal llegó al establecimiento educativo y mantuvo un diálogo con los medios de prensa antes de ingresar a emitir su sufragio, en el marco de las elecciones de convencionales para la revisión de la Carta Orgánica Municipal.

Durante su paso por la escuela, Cortés se mostró distendido y cercano, compartió saludos y conversaciones con vecinos que también se acercaron a votar y mantuvo un trato amable y respetuoso con las autoridades de mesa, a quienes saludó cordialmente.

Con un ambiente de tranquilidad y espíritu democrático, el intendente cumplió con su deber cívico en una fecha especial para la vida institucional de San Carlos de Bariloche.