La alianza de Cortés y Weretilneck ganó la elección de convencionales por "mucho margen"

Con el 33% de las mesas computadas, la alianza de PUL y JSRN suma 31,7%. La Libertad Avanza y Fuerza Bariloche se disputan el segundo lugar con menos de un punto de diferencia. La participación rondó el 50%.

domingo 01 de noviembre de 2026

La alianza oficialista Estamos Haciendo Bariloche, integrada por PUL y JSRN, se impuso en la elección de convencionales que revisarán la Carta Orgánica Municipal, según los primeros datos oficiales de la Junta Electoral, con el 33% de las mesas cargadas. Su lista, encabezada por Yanina Sánchez, obtuvo 31,7% y tendría mayoría en la Convención.

El segundo lugar está en disputa. La Libertad Avanza, con Martín Govetto como primer candidato, tiene 15,15%; Fuerza Bariloche, que lidera Andrea Galaverna, suma 14,75%. Más atrás aparecen Seamos Futuro, de Lihue Bariggi, con 7,35%, y el Frente de Izquierda de los Trabajadores (PTS-MST), con Alhue Gavuzzo, con 5,7%. Ambas fuerzas ingresarían a la Convención.

Cortés se adelantó al escrutinio

El intendente Walter Cortés habló alrededor de las 20 desde el sindicato de Comercio, dos horas después del cierre de las mesas. "No quiero adelantarme porque no son los números finales, pero sí puedo asegurar que hemos ganado y con mucho margen", dijo. Evitó dar porcentajes y cantidad de bancas: "Primero hay que empezar a hacer el recuento".

Agradeció a quienes lo votaron y trabajaron en la campaña, entre ellos "los pastores evangélicos" y "las juntas vecinales". Atribuyó el resultado a la obra pública: "La gente ve la colectora, ve los gimnasios". Sobre las críticas, dijo que "siempre la oposición dice cosas, pero los hechos concretos quedan".

Calificó la participación, de alrededor del 50%, como "buena", y señaló que influyeron el superclásico Boca-River, la carrera de Colapinto, el frío y "una carga agresiva muy grande" en la campaña.

Sobre la reforma de la Carta Orgánica, planteó "sacar la burocracia" y fijar un presupuesto con "previsibilidad", con topes por rubro. Dijo que Bariloche necesita ser "previsible para la inversión".

Alianza con la Provincia

Consultado por el acuerdo con Juntos Somos Río Negro, Cortés afirmó: "Las alianzas son buenas en tanto y en cuanto ambos trabajen. El gobernador ha traído mucha obra a Bariloche". Añadió que la alianza "ha dado resultado positivo".

A las 20:45, el gobernador Alberto Weretilneck se encontró con Cortés en el local de campaña de la calle Onelli. "Felicitaciones para Walter, es un gran respaldo a lo que viene haciendo", dijo. Sostuvo que el electorado votó por "lo local" y que las fuerzas con referencia nacional "no nos pudieron ganar".

Reacciones de la oposición

Poco después, dirigentes de La Libertad Avanza reconocieron el triunfo oficialista desde su local: la legisladora Marcela González Abdala, el senador Enzo Fullone, el diputado nacional Sergio Capozzi y el diputado provincial Juan Martín, del PRO.

Galaverna destacó la participación del 50% del padrón y dijo que su espacio es "la segunda fuerza". Los datos oficiales aún no confirman ese lugar.

En los festejos estuvieron los intendentes de Cipolletti, Rodrigo Buteler, y de El Bolsón, Bruno Pogliano, ambos de JSRN, y el presidente del bloque oficialista, Facundo López.

El escrutinio

La Junta Electoral procesa los datos provisorios en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante. Las primeras urnas llegaron pasadas las 19:20. Se votó en 333 mesas distribuidas en 47 establecimientos.

Según los fiscales partidarios, el oficialismo lideró en la mayoría de las mesas, con mayor diferencia en las escuelas de la zona Sur. En algunos sectores hubo triunfos parciales de La Libertad Avanza y de Fuerza Bariloche.

Los resultados oficiales definirán cuántas bancas obtiene cada lista en la Convención.