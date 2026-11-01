Cómo se reparten las bancas de la futura Convención

La alianza de PUL y JSRN obtuvo mayoría propia en la Convención que reformará la Carta Orgánica. Fuerza Bariloche sumó tres bancas, La Libertad Avanza dos, y Seamos Futuro y el Frente de Izquierda PTS-MST una cada uno.

domingo 01 de noviembre de 2026

La alianza oficialista Estamos Haciendo Bariloche, que integran el PUL del intendente Walter Cortés y Juntos Somos Río Negro, ganó la elección de convencionales y obtuvo ocho de las 15 bancas de la Convención Municipal que reformará la Carta Orgánica.

Con datos de las 21:30, la lista encabezada por Yanina Sánchez sumó 13.307 votos: 34,01% del total y 35,62% de los votos afirmativos. Con ocho bancas, tiene mayoría propia en el cuerpo.

Resultados y convencionales por lista

1. Estamos Haciendo Bariloche: 13.307 votos (34,01%). Ocho convencionales: Yanina Sánchez, Alberto Arabarco, Julia Fernández, Leandro Lescano, Elisa Mariela Guerra, Adrián Marcelo Grau, Hermenegildo Ortega y Norma Beatriz Zublin.

2. Fuerza Bariloche: 6.421 votos (16,41%). Tres convencionales: Andrea Galaverna, Paulino «Javi» Inalaf y Josefina González Elizondo.

3. La Libertad Avanza en Bariloche: 4.606 votos (11,77%). Dos convencionales: Martín Govetto y Laura Pérez Lavayén.

4. Seamos Futuro: 2.952 votos (7,55%). Un convencional: Lihue Bariggi Amara.

5. Frente de Izquierda de los Trabajadores PTS-MST: 2.444 votos (6,25%). Un convencional: Alhue Gavuzzo.

No alcanzaron representación Primero Río Negro, Movimiento Vecinal por Bariloche, Sumar Sur, Frente de Izquierda por el Socialismo, NIC, Acuerdo Cívico, PAVE y Podemos Bariloche.

Participación y escrutinio

Participó alrededor del 50% del padrón de 115.378 electores. Se votó en 333 mesas distribuidas en 47 establecimientos. La Junta Electoral procesa los datos provisorios en el Concejo Deliberante y se estima que los resultados finales se confirmarán cerca de las 3 de la madrugada.