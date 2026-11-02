Con el respaldo en las urnas, Cortés lanzó la campaña para ser reelegido en 2027

El jefe comunal anticipó que será candidato en las elecciones del próximo año, en las que buscará seguir al frente del Ejecutivo local.

lunes 02 de noviembre de 2026

La coalición Estamos Haciendo Bariloche logró un respaldo contundente y obtuvo 8 de las 15 bancas de la próxima convención. Durante los festejos, el jefe comunal Walter Cortés lanzó su candidatura a la reelección. ¿Qué pasará con el acuerdo con Weretilneck?

El oficialismo obtuvo un respaldo contundente de los electores y sumó 8 de las 15 bancas en juego para renovar la Carta Orgánica Municipal. Durante los festejos el intendente Walter Cortés anticipó que irá por la reelección en 2027 aunque, al menos por ahora, es una incógnita si irá con su partido PUL o si la coalición Haciendo Bariloche, en sociedad con Juntos Somos Río Negro, seguirá viva.

Por ahora hay algo que está claro y lo dice el mensaje de la bandera con la que posó el jefe comunal: “Walter 2027”. Ahora resta saber qué será de la sociedad que alcanzó con Weretilneck, quien necesita de Cortés para- también- buscar la relección el próximo año.

La asesora letrada del municipio, Yanina Sánchez, presidirá la Convención. El armado que encabezó el jefe comunal y que sumó los colores que identifican a esa fuerza cuenta con nombres propios y otros del gobernador, aunque el mandatario local asumió la victoria. “Venga acá, mi candidata” dijo, antes de dar una entrevista, adueñándose de la victoria.