Teatro en el CAMBA: La Peligrosa, ensayo sobre el acompañamiento y la amistad

Este viernes 6 de noviembre a las 21, el grupo de teatro independiente Brújula Teatro presentará la obra La Peligrosa, en la Sala Rautenstrauch, del Campus de Artes y Música Bariloche (CAMBA).

lunes 02 de noviembre de 2026

Dos amigas, un estudio fotográfico y una última sesión de fotos. ¿Qué sucede cuando intentamos capturar en una imagen aquello que solo puede sostenerse en la presencia?

El grupo de teatro independiente Brújula Teatro llega al CAMBA con La Peligrosa, una obra protagonizada por Virginia Salamida y Cecilia Planas, con dramaturgia de Aravinda Juárez y dirección de Aravinda Juárez y Kevin Orellanes.

A través del encuentro entre Julieta y Clara, la obra explora la amistad, la memoria, la ternura y ese amor que se manifiesta en los gestos mínimos. Una propuesta íntima que encuentra en el acompañamiento una forma de resistencia.

Será el viernes 6 de noviembre a las 21, en la Sala Rautenstrauch del Campus de Artes y Música Bariloche (CAMBA).

Entradas anticipadas en Passline

Generales: $22.500 + 11 % de servicio.

Socios CAMBA: $18.000 + 11 % de servicio.

En puerta

Generales: $27.000.

Socios CAMBA: $22.000.