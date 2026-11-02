Teatro en el CAMBA: La Peligrosa, ensayo sobre el acompañamiento y la amistad
Dos amigas, un estudio fotográfico y una última sesión de fotos. ¿Qué sucede cuando intentamos capturar en una imagen aquello que solo puede sostenerse en la presencia?
El grupo de teatro independiente Brújula Teatro llega al CAMBA con La Peligrosa, una obra protagonizada por Virginia Salamida y Cecilia Planas, con dramaturgia de Aravinda Juárez y dirección de Aravinda Juárez y Kevin Orellanes.
A través del encuentro entre Julieta y Clara, la obra explora la amistad, la memoria, la ternura y ese amor que se manifiesta en los gestos mínimos. Una propuesta íntima que encuentra en el acompañamiento una forma de resistencia.
Será el viernes 6 de noviembre a las 21, en la Sala Rautenstrauch del Campus de Artes y Música Bariloche (CAMBA).
Entradas anticipadas en Passline
Generales: $22.500 + 11 % de servicio.
Socios CAMBA: $18.000 + 11 % de servicio.
En puerta
Generales: $27.000.
Socios CAMBA: $22.000.