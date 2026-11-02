“Tenemos que votar antes”: Cortés quiere ir a elecciones locales el próximo verano

El Intendente anticipó su intención de desligarse del año electoral de 2027, con una o dos elecciones nacionales y las provinciales. “Bariloche no puede votar en septiembre, tenemos que ser únicos y anticiparnos, para aprovechar el año y hacer obras sin interrupciones”, dijo.

lunes 02 de noviembre de 2026

Apenas se consolidó la tendencia ganadora de la Lista Naranja, este domingo alrededor de las 20, el intendente Walter Cortés planteó en público su intención de adelantar las elecciones municipales del año que viene para el verano. Busca evitar que la puja electoral y los acomodamientos políticos interfieran en su idea de hacer obras y trabajar todo el año, y hacer obras desde enero, con la nueva Carta Orgánica con menos obstáculos.

“Bariloche tiene que ser única y eso significa que tiene que votar antes de los demás. Tener elecciones rápidamente para que la gente vote y elija al Intendente y el Intendente desde el 5 de enero ya cuente con una Carta Orgánica para empezar a hacer cosas”, dijo ayer en su programa Con Voz y Voto de ABTV.

Agregó que quiere evitar “entrar en el vendaval de elecciones del año que viene” y directamente propuso hacer las elecciones de Bariloche “en verano”. “No sé, hay que ver”, respondió cuando le preguntaba si piensa convocar a votar en febrero o marzo.

De acuerdo a las elecciones de 2023, las votaciones nacionales serían en octubre, con una eventual segunda vuelta en noviembre. Las provinciales fueron en julio. Y Bariloche eligió en septiembre.

“La gente llega cansada. No podemos ir a votar en septiembre con la gente enfrentada y acomodándose en cada elección. Para evitarlo, hay que votar antes. Tenemos que ser únicos y no estar embarrados en el año electivo, que no se pueden hacer cosas. Cuanto más rápido nos desocupemos mejor”, dijo.

Calculó que votando en verano, rápidamente la Municipalidad empezará el 2027 a hacer obras, “sin entretenerse ni esperar que en el Concejo cada uno tome posición según sus intereses afectando a la ciudad. Te desccupaste y podés trabajar tranquilo”.

“Quiero irme de la gestión con el 25% de las calles pavimentadas y si me toca reelegir, completar el 70% en el segundo mandato”, afirmó.