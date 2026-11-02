Sale el 24 la primera licitación para recuperar el Tren Patagónico del Valle

El Gobernador Alberto Weretilneck anunció que el 24 de noviembre se abrirán las ofertas para ejecutar las primeras obras de recuperación del Tren Patagónico del Valle, con una inversión de $1.781 millones. Los trabajos permitirán ampliar y modificar cinco estaciones y construir un nuevo acceso en Cipolletti. La primera etapa busca extender el recorrido hasta General Roca, conectar las ciudades del Alto Valle y ofrecer una alternativa al tránsito cada vez más intenso de la región.

lunes 02 de noviembre de 2026

El llamado a licitación pública marca el inicio de una nueva etapa para el transporte ferroviario rionegrino. El proyecto busca responder a una demanda creciente de movilidad entre las localidades del Alto Valle, donde miles de personas se trasladan diariamente por motivos laborales, educativos y de salud.

Weretilneck destacó la importancia de recuperar el tren frente a las transformaciones que experimenta la región. “El Alto Valle creció, se desarrolló y cambió. Hoy miles de rionegrinos viven en una ciudad, trabajan en otra y se trasladan para estudiar o atender su salud. Necesitamos un sistema de transporte que acompañe esa realidad”, sostuvo.

Cinco estaciones y un nuevo acceso para ampliar la conectividad

La intervención comprende la ampliación y modificación de cinco estaciones ubicadas en Cipolletti, Fernández Oro, Allen, J. J. Gómez y General Roca. También contempla la construcción de un nuevo punto de ascenso y descenso de pasajeros en inmediaciones de la Facultad de Medicina de Cipolletti, que facilitará la conexión con el sector universitario.

Los trabajos incluyen rampas de acceso, andenes accesibles, refugios cubiertos, nueva señalética e iluminación. Además, se proyectan instalaciones para ordenar y facilitar el ingreso de los pasajeros, con mejores condiciones de accesibilidad, seguridad y comodidad durante la espera.

La primera etapa contempla extender el recorrido actual hasta General Roca y ampliar progresivamente la cobertura ferroviaria en el Alto Valle.

Transporte y seguridad vial

La recuperación ferroviaria forma parte de una estrategia para mejorar la seguridad vial y descomprimir la Ruta Nacional 22, donde diariamente conviven los desplazamientos de miles de vecinos con el tránsito de camiones y vehículos vinculados a la producción y la actividad energética.

“Por eso asumimos las rutas 22 y 151 y decidimos hacernos cargo de la operación del tren. Son parte de un mismo plan integral de recuperación vial y ferroviaria: mejorar la seguridad, conectar nuestras ciudades y ofrecer más alternativas para viajar”, afirmó el Gobernador.

La iniciativa cobra especial importancia frente al crecimiento que impulsan el desarrollo de Vaca Muerta, la actividad productiva y las nuevas inversiones en la región. Ese movimiento demanda infraestructura y planificación para acompañar la expansión, mejorar la integración territorial y garantizar que el crecimiento se traduzca en más oportunidades y mejores condiciones de vida para los rionegrinos.

La apertura de ofertas se realizará el 24 de noviembre, a las 10, en la Administración Central de Tren Patagónico, ubicada en avenida Cardenal Cagliero, en Viedma. El plazo previsto para la ejecución de los trabajos es de 90 días. Las empresas interesadas podrán consultar los pliegos y solicitar información a través del correo electrónico [email protected] o del teléfono 2920 44-6066.