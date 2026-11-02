Inédito
Esquiar hasta diciembre: el centro de la cordillera chilena que extiendió su temporada dos meses
Valle Nevado, en la Región Metropolitana de Chile, operará hasta el 1 de diciembre, la fecha más tardía en sus 38 años de historia.
El centro completará 154 días de operación, 11 más que los 143 proyectados a comienzos de octubre. Su calendario original preveía el cierre el 18 de octubre. El 8 de noviembre, primera extensión, ya era un récord para el centro.
La empresa atribuye la extensión a los más de 7,4 metros de nieve acumulados en el invierno y a la altura de su base. "Estamos demostrando el potencial de nuestra montaña", dijo la gerenta general, Dominique Rudloff.
La recta final
Desde el 8 de noviembre, Valle Nevado abrirá solo en fechas seleccionadas y de 8:30 a 14:00.
El centro lo atribuye a las condiciones de seguridad del dominio esquiable y a que la mejor nieve se concentra en las primeras horas. Las pistas funcionarán del 13 al 15, del 20 al 22 y del 27 al 29 de noviembre.
El cierre será el lunes 30 de noviembre y el martes 1 de diciembre.
Valle Nevado proyectaba superar las 310.000 visitas y la empresa adelantó que lo superará. Entre quienes subieron por el día, 70% fueron chilenos y 30% extranjeros, dos de cada tres de ellos brasileños. En los cuatro hoteles, 85% de los huéspedes llegó del exterior, con Brasil a la cabeza (60%). Chile, Estados Unidos y Argentina aportaron entre 10% y 15% cada uno.
Desde 2025, más de 45.000 personas cruzaron entre Valle Nevado y La Parva con un mismo ticket o pase de temporada. Más de 25.000 niños menores de 12 años esquiaron sin costo este año. El centro también estrenó el proyecto hotelero Aconcagua Ski Residences.