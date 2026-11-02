Esquiar hasta diciembre: el centro de la cordillera chilena que extiendió su temporada dos meses

Valle Nevado, a 3.025 metros sobre el nivel del mar, sumará 154 días de operación en 2026, la temporada más larga de sus 38 años de historia. Números de una temporada inédita.

lunes 02 de noviembre de 2026

Valle Nevado, en la Región Metropolitana de Chile, operará hasta el 1 de diciembre, la fecha más tardía en sus 38 años de historia.

El centro completará 154 días de operación, 11 más que los 143 proyectados a comienzos de octubre. Su calendario original preveía el cierre el 18 de octubre. El 8 de noviembre, primera extensión, ya era un récord para el centro.

La empresa atribuye la extensión a los más de 7,4 metros de nieve acumulados en el invierno y a la altura de su base. "Estamos demostrando el potencial de nuestra montaña", dijo la gerenta general, Dominique Rudloff.

La recta final

Desde el 8 de noviembre, Valle Nevado abrirá solo en fechas seleccionadas y de 8:30 a 14:00.



El centro lo atribuye a las condiciones de seguridad del dominio esquiable y a que la mejor nieve se concentra en las primeras horas. Las pistas funcionarán del 13 al 15, del 20 al 22 y del 27 al 29 de noviembre.

El cierre será el lunes 30 de noviembre y el martes 1 de diciembre.

Valle Nevado proyectaba superar las 310.000 visitas y la empresa adelantó que lo superará. Entre quienes subieron por el día, 70% fueron chilenos y 30% extranjeros, dos de cada tres de ellos brasileños. En los cuatro hoteles, 85% de los huéspedes llegó del exterior, con Brasil a la cabeza (60%). Chile, Estados Unidos y Argentina aportaron entre 10% y 15% cada uno.

Desde 2025, más de 45.000 personas cruzaron entre Valle Nevado y La Parva con un mismo ticket o pase de temporada. Más de 25.000 niños menores de 12 años esquiaron sin costo este año. El centro también estrenó el proyecto hotelero Aconcagua Ski Residences.